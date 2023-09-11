Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышц

Фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для утренней зарядки, которые подойдут практически всем и помогут подготовиться к насыщенным будням.
По словам тренера, она делает такие упражнения для мышц и суставов постоянно уже много лет подряд. Зарядка будет очень эффективной для каждого, ведь во время ее выполнения задействованы все мышцы.
"Сурья Намаскар или Приветствие солнцу – моя любимая утренняя зарядка, я делаю ее уже 15 лет, и с удовольствием покажу вам. В этом комплексе есть всё, что нужно для пробуждения тела, во время тренировки задействованы все мышцы", – рассказала Анита Луценко.
На такую тренировку на все группы мышц в домашних условиях нужно будет всего 9 минут, поэтому делать такие упражнения достаточно удобно даже в условиях плотного графика.
Фитнес-тренер отметила, что комплекс упражнений Сурья Намаскар уменьшает напряжение тела и ума, улучшает кровообращение и гибкость мышц, регулирует дыхание, а также стимулирует центральную нервную систему.
Однако есть и ряд противопоказаний. Так, эти упражнения нельзя делать:
- беременным,
- во время критических дней при условии наличия плохого самочувствия,
- в течение 6-8 недель после родов,
- если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для похудения – достаточно 10 мин в день для фигуры мечты. Такие ежедневные упражнения для похудения помогут "подтянуть" всё тело, не тратя на это очень много времени и усилий.
Также ранее Анита Луценко показала, как выглядит "золотая" разминка перед тренировкой – фитнес-тренер продемонстрировала упражнения на 4 минуты. Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.
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