Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышц

Такая простая тренировка дома на все тело поможет разбудить свой организм после сна и подготовить его к насыщенному дню, говорит Анита Луценко.

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Лучшая утренняя зарядка на все тело на 9 мин/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для утренней зарядки, которые подойдут практически всем и помогут подготовиться к насыщенным будням.

По словам тренера, она делает такие упражнения для мышц и суставов постоянно уже много лет подряд. Зарядка будет очень эффективной для каждого, ведь во время ее выполнения задействованы все мышцы.

"Сурья Намаскар или Приветствие солнцу – моя любимая утренняя зарядка, я делаю ее уже 15 лет, и с удовольствием покажу вам. В этом комплексе есть всё, что нужно для пробуждения тела, во время тренировки задействованы все мышцы", – рассказала Анита Луценко.

На такую тренировку на все группы мышц в домашних условиях нужно будет всего 9 минут, поэтому делать такие упражнения достаточно удобно даже в условиях плотного графика.

Фитнес-тренер отметила, что комплекс упражнений Сурья Намаскар уменьшает напряжение тела и ума, улучшает кровообращение и гибкость мышц, регулирует дыхание, а также стимулирует центральную нервную систему.

Однако есть и ряд противопоказаний. Так, эти упражнения нельзя делать:

беременным,

во время критических дней при условии наличия плохого самочувствия,

в течение 6-8 недель после родов,

если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для похудения – достаточно 10 мин в день для фигуры мечты. Такие ежедневные упражнения для похудения помогут "подтянуть" всё тело, не тратя на это очень много времени и усилий.

Также ранее Анита Луценко показала, как выглядит "золотая" разминка перед тренировкой – фитнес-тренер продемонстрировала упражнения на 4 минуты. Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.

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