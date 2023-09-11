УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышц

Алёна Воронина
11 сентября 2023, 15:24 обновлено 11 сентября, 15:24
46
Такая простая тренировка дома на все тело поможет разбудить свой организм после сна и подготовить его к насыщенному дню, говорит Анита Луценко.
Анита Луценко, утренняя зарядка, йога
Лучшая утренняя зарядка на все тело на 9 мин/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для утренней зарядки, которые подойдут практически всем и помогут подготовиться к насыщенным будням.

По словам тренера, она делает такие упражнения для мышц и суставов постоянно уже много лет подряд. Зарядка будет очень эффективной для каждого, ведь во время ее выполнения задействованы все мышцы.

"Сурья Намаскар или Приветствие солнцу – моя любимая утренняя зарядка, я делаю ее уже 15 лет, и с удовольствием покажу вам. В этом комплексе есть всё, что нужно для пробуждения тела, во время тренировки задействованы все мышцы", – рассказала Анита Луценко.

На такую тренировку на все группы мышц в домашних условиях нужно будет всего 9 минут, поэтому делать такие упражнения достаточно удобно даже в условиях плотного графика.

Фитнес-тренер отметила, что комплекс упражнений Сурья Намаскар уменьшает напряжение тела и ума, улучшает кровообращение и гибкость мышц, регулирует дыхание, а также стимулирует центральную нервную систему.

Однако есть и ряд противопоказаний. Так, эти упражнения нельзя делать:

  • беременным,
  • во время критических дней при условии наличия плохого самочувствия,
  • в течение 6-8 недель после родов,
  • если есть проблемы со здоровьем – в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для похудения – достаточно 10 мин в день для фигуры мечты. Такие ежедневные упражнения для похудения помогут "подтянуть" всё тело, не тратя на это очень много времени и усилий.

Также ранее Анита Луценко показала, как выглядит "золотая" разминка перед тренировкой – фитнес-тренер продемонстрировала упражнения на 4 минуты. Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лишний вес фитнес зарядка похудение Анита Луценко физические упражнения интересные новости
Реклама

Главное за день

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

15:07 Политика
Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:55 Мир
Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

14:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Реклама
14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на Луганское направление

13:30

В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

13:16

Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

13:09

Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и чем это опасно

12:41

Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

12:41

В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети

12:38

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море: детали операции ГУРВидео

Реклама
12:11

"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

12:10

Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старцаВидео

12:07

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

11:50

Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

11:37

Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

11:30

Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

11:24

РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

11:19

Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

11:04

"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

10:39

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

10:25

Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

10:23

Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

09:59

В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

09:48

Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

09:45

Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

09:45

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:32

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:14

Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

08:50

Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ скулят, что их атаковали дроны

08:46

Гороскоп на завтра 12 сентября 2023: Тельцам нельзя рисковать, Овнам нужен совет

Реклама
08:14

В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

08:12

Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работино и Клещиевки – ISW

07:56

"Мы впечатлены прогрессом": Нуланд восхитилась контрнаступлением ВСУ

07:30

Выход к Азовскому морю и череда военных успехов: астролог порадовал прогнозом о наступлении ВСУВидео

07:11

Какой сегодня праздник 11 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:02

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

06:35

Почему "ваги" и "терези" – не одно и то же: Авраменко дал ответ

06:34

"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

06:29

Что так тесно связывает Эрдогана и Путинамнение

04:20

Эти запахи убивают мышей: топ проверенных средств против грызунов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять