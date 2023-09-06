10 мин в день для фигуры мечты: фитнес-тренер показала самые лучшие упражнения для похудения

Фитнес-тренер Анита Луценко показала зарядку, которую можно выполнять как комплекс упражнений для похудения всего тела. Простые и в то же время эффективные упражнения помогут привести все части тела к той форме, к которой вы стремитесь.
При этом тренер подчеркивает, что эту зарядку можно выполнять не только для похудения – упражнения помогут в первую очередь держать своей тело здоровым, иметь красивую осанку и сильные ноги.
"Это отличная тренировка для сильных и гибких ног, упругой кожи и красивых ягодиц. Конечно, твои любимые упражнения на пресс тоже будут, хотя во время этой тренировки всё тело включается от начала до конца. Тренировки – это не только о похудении, в первую очередь – это здоровое тело, красивая осанка, сильные ноги", – отметила Луценко.
Также она напомнила, что психологи рекомендуют заниматься спортом для профилактики депрессии.
"Эту лучшую зарядку я записала у моря, красивая картинка вдохновляет еще больше заниматься спортом. Время, потраченное на тренировки, лучшая инвестиция", – говорит фитнестренерка.
На эту тренировку нужно будет всего по 10 минут в день.
Указанные упражнения тренируют всё тело, но делают акцент на бедра, ягодицы и пресс.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала "золотую" разминку перед тренировкой. Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.
Также ранее Анита Луценко рассказала о 8 упражнениях от боли в пояснице. Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.
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