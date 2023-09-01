8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемы

Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.

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Что делать при болях в пояснице – Анита Луценко показала упражнения/ коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, выполнение которых станет спасением при болях в пояснице и спине в целом. Достаточно будет потратить на тренировку всего 6 минут, чтобы значительно улучшить свое состояние и забыть, где болело.

Такая профилактическая тренировка поможет тем, кто испытывает боль в спине, пояснице, дискомфорт в этой зоне тела. Также выполнять упражнения можно и просто для профилактики, чтобы не допустить возникновения боли.

Однако тренер подчеркивает, что не стоит заниматься при острых болях в спине – в таком случае нужно обращаться к врачу, который определит причину боли и назначит соответствующее лечение.

"Эту тренировку для спины рекомендую делать спокойно, в своем ритме, чувствовать тело. Судорог не должно быть. Как расслабить тело после тяжелого дня? Просто сделайте эту тренировку и почувствуете, как боль и зажимы отпускают. Такая простая тренировка, но она действительно открывает всё, что застряло. Темп стоит выбирать комфортный", – отметила Анита Луценко.

Она добавила, что профилактическая зарядка от боли в спине – это лучше, чем запущенная проблема, которая может привести к необходимости лечения.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть, и назвала "золотое" время для каждого. Она отметила, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.

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