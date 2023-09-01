УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемы

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 19:49 обновлено 1 сентября, 19:49
33
Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.
Боль в пояснице, спина, Анита Луценко
Что делать при болях в пояснице – Анита Луценко показала упражнения/ коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, выполнение которых станет спасением при болях в пояснице и спине в целом. Достаточно будет потратить на тренировку всего 6 минут, чтобы значительно улучшить свое состояние и забыть, где болело.

Такая профилактическая тренировка поможет тем, кто испытывает боль в спине, пояснице, дискомфорт в этой зоне тела. Также выполнять упражнения можно и просто для профилактики, чтобы не допустить возникновения боли.

Однако тренер подчеркивает, что не стоит заниматься при острых болях в спине – в таком случае нужно обращаться к врачу, который определит причину боли и назначит соответствующее лечение.

"Эту тренировку для спины рекомендую делать спокойно, в своем ритме, чувствовать тело. Судорог не должно быть. Как расслабить тело после тяжелого дня? Просто сделайте эту тренировку и почувствуете, как боль и зажимы отпускают. Такая простая тренировка, но она действительно открывает всё, что застряло. Темп стоит выбирать комфортный", – отметила Анита Луценко.

Она добавила, что профилактическая зарядка от боли в спине – это лучше, чем запущенная проблема, которая может привести к необходимости лечения.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть, и назвала "золотое" время для каждого. Она отметила, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
фитнес зарядка спина Анита Луценко физические упражнения новости спорта
Реклама

Главное за день

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

18:48 Украина
Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

18:19 Синоптик
Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

17:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:49

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемы

19:15

Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

19:10

Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилосьмнение

18:48

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

18:30

Журналисты составили рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области актуально

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
18:20

Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аскерольда

18:19

Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

18:19

В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали – Данилов

18:08

С таким не стоит шутить: почему закладывает уши и как бороться с проблемой

Реклама
17:53

Стук-стук, мобилизациямнение

17:49

Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

17:02

Ароматная и нежная: как правильно варить гречневую кашу

16:46

ВСУ прорвали "линию Суровикина": в разведке Эстонии назвали направление

16:38

Польша – режиму Лукашенко: "отрежем" Беларусь от Европы в случае провокаций

16:37

Как избавиться от тревожности: простые способы легко ошеломят

16:11

В Украине кардинально изменили программу обучения детей, которые сейчас за границей

16:00

3 вещи, которые нельзя делать 3 сентября: приметы и запреты дня

15:51

Оккупанты раскололись на допросе: спецназовцы ВСУ взяли в плен 19 россиян

15:46

Как не стоит идти на первое сентября: ужасные образы звездных родителей из РФ

15:18

Сдай взяточника - получи 10% денег: в Украине с 6 сентября заработает портал обличителей коррупции

Реклама
15:11

Не пощадят вертолеты и БПЛА врага: Украина получит антидроновые системы SlingerВидео

15:00

Дожди и грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине на выходные

14:55

РФ готовит массированные удары по Украине: эксперт назвал цели и сроки атак

14:42

"Вышла из моего шикарного, роскошного магазина": в Сети вспыхнул языковой скандал с продавщицей из ДнепраВидео

14:30

Могут все уничтожить или добавить огоньку: что такое свободные отношения и как их предложить

14:15

Путин провалился в войне, вместо красных линий – страх долгой войны – ГУР

14:05

Задача для гениев: нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд

13:23

Что значит "скривитися як середа на п’ятницю": Авраменко удивил ответом

13:23

Войска РФ должны выйти из Крыма, есть два пути возврата полуострова – Зеленский

13:21

Эксперт пояснил, ждать ли украинцев затяжных блэкаутов зимой

13:15

Что не любит и кого слушается Буданов: интересные факты про главного разведчикаВидео

12:56

FAVBET уплатил в августе более 500 млн гривен налогов реклама

12:51

Монатик показал, как провел своих детей в школу

12:44

Буданов пояснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием

12:32

Дочь Евгения Кошевого удивила чересчур взрослым образом

12:25

Под Москвой после атаки БПЛА горит цех, где делают электронику для ракет – ГУРВидео

12:21

Его нужно продавать: готовим культовый соус для "Биг Мака" в домашних условиях

12:04

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

11:51

"Очень всерьез и тщательно планировали": Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского

11:44

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

Реклама
11:29

"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

11:15

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

11:13

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять