УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минуты

Алёна Воронина
5 сентября 2023, 15:47 обновлено 5 сентября, 15:47
36
Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.
Спорт, зарядка, Анита Луценко
Разминка перед тренировкой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, какой должна быть разминка перед тренировкой в зале или дома. Такой простой и короткий комплекс упражнений поможет "включить" свое тело и подготовить его к физическим нагрузкам.

Эта разминка на все группы мышц займет всего 4 минуты, зато ваше тело будет готовым к дальнейшей тренировке или просто подготовится к рабочему дню, говорит фитнес-тренер.

Также Анита Луценко называет эти упражнения мини-зарядкой и отмечает, что их можно выполнять как короткую зарядку утром, чтобы тело проснулось.

Тренер также напомнила, зачем разминка перед тренировкой. Она подчеркнула, что выполнять такие упражнения для разогрева нужно, чтобы предотвратить травмы.

"Зачем делать разминку? Чтобы предотвратить травмы! Делай разминку – всегда. За эту короткую разминку ты подготовишь мышцы всего тела к тренировкам. Этот такой кайф, хорошо поработать, насладиться спортом. Наше тело включается после отличной разминки: очень важно, чтобы наше тело было не только сильным, но и мобильным. Для кого-то эта тренировка может стать полноценной утренней зарядкой", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала о 8 упражнениях от боли в пояснице. Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.

Также фитнес-тренер Анита Луценко показала, как похудеть в руках за 18 мин в день. Достаточно будет выполнять эти простые упражнения для похудения рук и плеч в течение 3 недель, чтобы увидеть необычайный результат.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
фитнес зарядка Анита Луценко интересные новости
Реклама

Главное за день

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

14:17 Украина
Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:33 Украина
СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

Реклама
14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

Реклама
12:12

Эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами

12:10

Ким объяснил, откуда взялась легендарная фраза "Доброго вечора, ми з України"

12:03

Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

12:03

Киев передал саперам новые автомобилиВидео

11:59

Владимир Дантес признался, почему не женится на Даше Кацуриной

11:42

Сложить "6" и "6" и получить "11": Шойгу шумно сел в лужу с подсчетом потерь ВСУВидео

11:29

Женщина удалила накипь из чайника за 5 минут: как ей это удалось

11:18

Как убрать жвачку с одежды и волос: действенные и быстрые способы

11:03

СБУ взорвала в "ЛНР" топ-генерала, возглавлявшего "таможню"

11:01

"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

10:45

"Оборотни ради денег": Путинистка-звезда "Мухтара" изрыгнула желчь на Бенюка и Роговцеву

10:43

В РФ освободили Суровикина: в NYT узнали о судьбе генерала

10:40

Убойный эффект: как избавиться от тараканов народными средствами

10:36

Везли генеральского кота 2-мя вертолетами: пилот рассказал о диком случае в авиации РФВидео

09:56

Как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут

09:54

В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

09:52

"Эрдоган был очень разочарован": в Сети всплыли детали встречи лидера Турции с Путиным

09:25

Бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников

09:07

С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется

09:00

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне - КочетковЭксклюзив

Реклама
08:53

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы харизматичны

08:38

РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

07:58

В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии

07:25

ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона" - ISW

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке

06:49

Почему назначение Умерова не влияет на коррупциюмнение

06:43

В РФ заявили об атаке дронов на Москву и еще две области: что известно

06:35

Что означает "нівроку": языковед объяснил колоритное слово

05:40

Эксперт объяснил, почему "Кинжалы" на Су-34 являются российским "вбросом"

05:15

ООН чрезвычайно негативно относится к Украине: политолог удивил подробностями

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять