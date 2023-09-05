"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минуты

Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.

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Разминка перед тренировкой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, какой должна быть разминка перед тренировкой в зале или дома. Такой простой и короткий комплекс упражнений поможет "включить" свое тело и подготовить его к физическим нагрузкам.

Эта разминка на все группы мышц займет всего 4 минуты, зато ваше тело будет готовым к дальнейшей тренировке или просто подготовится к рабочему дню, говорит фитнес-тренер.

Также Анита Луценко называет эти упражнения мини-зарядкой и отмечает, что их можно выполнять как короткую зарядку утром, чтобы тело проснулось.

Тренер также напомнила, зачем разминка перед тренировкой. Она подчеркнула, что выполнять такие упражнения для разогрева нужно, чтобы предотвратить травмы.

"Зачем делать разминку? Чтобы предотвратить травмы! Делай разминку – всегда. За эту короткую разминку ты подготовишь мышцы всего тела к тренировкам. Этот такой кайф, хорошо поработать, насладиться спортом. Наше тело включается после отличной разминки: очень важно, чтобы наше тело было не только сильным, но и мобильным. Для кого-то эта тренировка может стать полноценной утренней зарядкой", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала о 8 упражнениях от боли в пояснице. Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.

Также фитнес-тренер Анита Луценко показала, как похудеть в руках за 18 мин в день. Достаточно будет выполнять эти простые упражнения для похудения рук и плеч в течение 3 недель, чтобы увидеть необычайный результат.

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