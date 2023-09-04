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Как похудеть в руках за 18 мин в день: фитнес-тренер показала самые эффективные упражнения

Алёна Воронина
4 сентября 2023, 13:36 обновлено 4 сентября, 13:36
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Достаточно будет выполнять эти простые упражнения для похудения рук и плеч в течение 3 недель, чтобы увидеть необычайный результат.
Упражнения, Анита Луценко
Как похудеть в руках и плечах – Анита Луценко показала комплекс упражнений/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала простой и эффективный комплекс упражнений на верхнюю часть тела, который поможет похудеть в руках и плечах за относительно короткий период времени.

Достаточно будет тратить всего по 18 минут в день на выполнение этих упражнений, чтобы уже через 3 недели заметить существенный результат, утверждает тренер. Фитнес-тренер называет такой комплекс упражнений "адом" для жира на руках.

Чтобы выполнить эти упражнения, понадобятся небольшие гантели. Также нужен будет ковер для удобства исполнения.

"Нежный спорт оставляем в прошлом, давайте работать на результат. Познакомьтесь с новой адской тренировкой верхней части тела. Результат будет 100%, если ты внимательно выполняешь мои упражнения и следишь за меню. Это тренировка для подготовленных девушек, которые регулярно занимаются спортом и на "ты" с дополнительным весом", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала о 8 упражнениях от боли в пояснице. Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.

Также ранее Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть, и назвала "золотое" время для каждого. Она отметила, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.

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фитнес зарядка руки Анита Луценко физические упражнения интересные новости
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