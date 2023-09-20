Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать живот

Тренер показала, как правильно делать планку для похудения. Можно выбрать несколько вариантов, которые подойдут именно вам.

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Планка для похудения/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как можно быстро накачать пресс дома с помощью различных вариаций планки. Мы привыкли выполнять это упражнение преимущественно в статическом варианте. Но на самом деле его можно выполнять по-разному.

Планка является отличным ответом на вопрос, как накачать пресс девушке в домашних условиях. Такое упражнение хорошо влияет на мышцы. Как можно выполнять это упражнение, Анита Луценко показала в видео .

"Я вам показываю одиннадцать разных планок – выбирай свои четыре штуки, выполни каждую по 45 секунд", – отметила она.

В то же время тренер подчеркнула, что планка будет эффективной лишь тогда, когда сочетать ее с другими составляющими, которые нужны для похудения – активным образом жизни, занятиями спортом, правильным питанием и налаженным режимом сна. Если эти все факторы в порядке, то планка станет отличной физической нагрузкой, которая в итоге приведет вас к вашей цели похудеть и накачать пресс.

Также Анита Луценко объяснила, как планка "прокачивает" тело:

Пресс – планка положительно влияет на все группы мышц живота (брюшной, боковой, нижний пресс);

Мышцы спины, поддерживающие позвоночник человека – если выполнять планку регулярно, с правильной техникой, планка улучшает осанку;

Глубинные мышцы-стабилизаторы, которые отвечают за симметричную работу организма также хорошо включаются при выполнении планки;

Есть виды планок, которые также хорошо включают ягодичную мышцу;

Мышцы рук – бицепс и трицепс тоже работают во время планки.

Анита Луценко призвала не быть сосредоточенными только на планке, а выполнять ее в комплексе с другими упражнениями, чтобы получить хороший результат.

"Вместо вывода: планка – хорошее упражнение. Огурец – хороший овощ, но... Если есть только огурцы, вся польза насмарку. Понимаете, на что намекаю? Планка хорошо работает в комплексе с разминкой, растяжкой или как элемент вашей ежедневной тренировки. Если выполнять только планку (и всё), то ничего не изменится", – подчеркнула фитнес-тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальную тренировку-липосакцию, которая поможет быстро сбросить бока и живот за 10 мин в день . Такой комплекс упражнений станет лучшим способом, как сделать живот плоским и подтянутым, не тратя на это очень много времени.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения на пресс – всего 12 мин в день для идеальной формы . При этом зарядка, которую предлагает тренер, поможет "прокачать" не только пресс, но и ягодицы и трицепс.

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