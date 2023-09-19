УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

Алёна Воронина
19 сентября 2023, 17:10 обновлено 19 сентября, 17:10
14
Если вы готовы проверить свою смекалку и внимательность, то эта загадка точно для вас. Не всем удастся так быстро найти животное, которое спряталось.
Кот, оптическая иллюстрация
Нужно найти кота в зоопарке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Лишь люди с быстрым мышлением и обостренной внимательностью к деталям могут заметить кота на картинке, где изображен зоопарк. Сориентироваться в этой загадке будет нелегко, поэтому справятся только самые усидчивые и выносливые.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Fresherslive. Если вы хотите уложиться в предложенное время, то придется представить себя, будто на спортивных соревнованиях, и не отвлекаться ни на что другое от первой секунды, как только вы начнете разгадывать загадку.

Картинка содержит в себе ряд отдельных сюжетных сцен – где-то стоят жирафы за забором, где-то наслаждаются солнечным теплом пингвины, где-то гуляет пес и т.п. А за этим всем наблюдают посетители зоопарка.

видео дня

Но не всё так просто. За животными в зоопарке наблюдает также кот, который очень хорошо спрятался. Готовы ли вы проверить себя и попытаться очень быстро найти четвероногого? Это будет не так то и просто – хвостатый очень хорошо умеет прятаться.

Котик так хорошо спрятался, что, кажется, его не замечают даже посетители зоопарка. Он выбрал себе превосходный тайник.

Попробуйте быстро осмотреть картинку и проверить, удастся ли вам найти спрятанное животное за 15 секунд.

Можете также предложить эту загадку своим родным и друзьям, если они тоже любят выполнять подобные задания на логику и внимательность. А затем вы можете сравнить результаты и проверить, кто из вас быстрее всех справился с задачей.

Оптическая иллюзия
Нужно найти кота в зоопарке за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти котика на картинке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на вольер зебры. Никого лишнего там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Кот спрятался возле зебры/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти букву А за 15 секунд. Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этой задаче.

Также ранее мы рассказывали о коварной загадке для проверки внимательности – сможете ли вы найти конфету за 10 секунд. Заснеженный пейзаж с домом спрятал в себе конфету, заметить которую сможет не каждый. Тем более за такое короткое время.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:38 Украина
РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:35 Украина
Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

Реклама
16:29

Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войныВидео

16:00

Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

14:23

Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

14:22

Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Реклама
14:14

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:13

Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в деньВидео

14:04

3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала

14:00

BTEX: Изысканное качество тканей для самых требовательных покупателей новости компании

13:46

Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:38

Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

13:36

Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

13:00

Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами

13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

Реклама
10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять