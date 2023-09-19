Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

Если вы готовы проверить свою смекалку и внимательность, то эта загадка точно для вас. Не всем удастся так быстро найти животное, которое спряталось.

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Нужно найти кота в зоопарке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Лишь люди с быстрым мышлением и обостренной внимательностью к деталям могут заметить кота на картинке, где изображен зоопарк. Сориентироваться в этой загадке будет нелегко, поэтому справятся только самые усидчивые и выносливые.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Fresherslive. Если вы хотите уложиться в предложенное время, то придется представить себя, будто на спортивных соревнованиях, и не отвлекаться ни на что другое от первой секунды, как только вы начнете разгадывать загадку.

Картинка содержит в себе ряд отдельных сюжетных сцен – где-то стоят жирафы за забором, где-то наслаждаются солнечным теплом пингвины, где-то гуляет пес и т.п. А за этим всем наблюдают посетители зоопарка.

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Но не всё так просто. За животными в зоопарке наблюдает также кот, который очень хорошо спрятался. Готовы ли вы проверить себя и попытаться очень быстро найти четвероногого? Это будет не так то и просто – хвостатый очень хорошо умеет прятаться.

Котик так хорошо спрятался, что, кажется, его не замечают даже посетители зоопарка. Он выбрал себе превосходный тайник.

Попробуйте быстро осмотреть картинку и проверить, удастся ли вам найти спрятанное животное за 15 секунд.

Можете также предложить эту загадку своим родным и друзьям, если они тоже любят выполнять подобные задания на логику и внимательность. А затем вы можете сравнить результаты и проверить, кто из вас быстрее всех справился с задачей.

Нужно найти кота в зоопарке за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти котика на картинке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на вольер зебры. Никого лишнего там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кот спрятался возле зебры/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти букву А за 15 секунд. Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этой задаче.

Также ранее мы рассказывали о коварной загадке для проверки внимательности – сможете ли вы найти конфету за 10 секунд. Заснеженный пейзаж с домом спрятал в себе конфету, заметить которую сможет не каждый. Тем более за такое короткое время.

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