Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

Отгадка так хорошо спрятана, что заметить ее смогут лишь чрезвычайно талантливые люди.

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Нужно найти персонажа мультфильма в оптической иллюзии за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии трудно разгадать именно потому, что они искажают реальность и показывают нам вещи не такими, какие они есть на самом деле. Поэтому приходится прилагать максимум усилий и использовать все свои способности, чтобы разобраться что к чему. Следующая оптическая иллюзия принадлежит к самым тяжелым – нужно будет найти скрытого персонажа мультфильма на картинке.

Наши глаза могут подсказывать нам, что кроме вертикальных цветных линий на этом рисунке якобы ничего нет. Но это не так. Лишь самым внимательным удастся разглядеть, что же скрывается под этими линиями.

На задание дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы посоревноваться со временем и проверить свои способности – тогда вперед.

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Когда будете рассматривать картинку, старайтесь как бы заглянуть сквозь нее и догадаться, какое изображение там замаскировано.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается заметить персонажа мультфильма, скрывающегося за этими цветными линиями, и уложиться в 15 секунд. Стоит признать, что за такой короткий промежуток времени и впрямь справятся лишь очень-очень внимательные люди.

Нужно найти персонажа мультфильма в оптической иллюзии за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается быстро разгадать загадку, даем вам небольшую подсказку – внимательно смотрите именно в центральную часть рисунка по горизонтали ближе к верхнему краю. Легче всего будет заметить ушки персонажа, а после этого для взгляда уже полностью открывается скрытое животное из мультика.

Внизу мы оставили правильный ответ. Скрытый персонаж из мультика – это Мики Маус.

На картинке спрятан Мики Мау/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд. Разглядеть лицо человека среди космических объектов будет трудно, ведь оно очень хорошо замаскировано.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти слово "хобби" за 13 секунд. Не всем удастся быстро разглядеть английское слово hobby среди слов hubby. Одна отличительная буква не так быстро бросается в глаза.

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