УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 17:04 обновлено 14 сентября, 17:04
9
Отгадка так хорошо спрятана, что заметить ее смогут лишь чрезвычайно талантливые люди.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти персонажа мультфильма в оптической иллюзии за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии трудно разгадать именно потому, что они искажают реальность и показывают нам вещи не такими, какие они есть на самом деле. Поэтому приходится прилагать максимум усилий и использовать все свои способности, чтобы разобраться что к чему. Следующая оптическая иллюзия принадлежит к самым тяжелым – нужно будет найти скрытого персонажа мультфильма на картинке.

Наши глаза могут подсказывать нам, что кроме вертикальных цветных линий на этом рисунке якобы ничего нет. Но это не так. Лишь самым внимательным удастся разглядеть, что же скрывается под этими линиями.

На задание дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы посоревноваться со временем и проверить свои способности – тогда вперед.

видео дня

Когда будете рассматривать картинку, старайтесь как бы заглянуть сквозь нее и догадаться, какое изображение там замаскировано.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается заметить персонажа мультфильма, скрывающегося за этими цветными линиями, и уложиться в 15 секунд. Стоит признать, что за такой короткий промежуток времени и впрямь справятся лишь очень-очень внимательные люди.

Оптическая иллюзия
Нужно найти персонажа мультфильма в оптической иллюзии за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается быстро разгадать загадку, даем вам небольшую подсказку – внимательно смотрите именно в центральную часть рисунка по горизонтали ближе к верхнему краю. Легче всего будет заметить ушки персонажа, а после этого для взгляда уже полностью открывается скрытое животное из мультика.

Внизу мы оставили правильный ответ. Скрытый персонаж из мультика – это Мики Маус.

Оптическая иллюзия
На картинке спрятан Мики Мау/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд. Разглядеть лицо человека среди космических объектов будет трудно, ведь оно очень хорошо замаскировано.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти слово "хобби" за 13 секунд. Не всем удастся быстро разглядеть английское слово hobby среди слов hubby. Одна отличительная буква не так быстро бросается в глаза.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:59 Украина
Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

16:24 Украина
В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

16:22

"Супербыстрая" домашняя лапша за 15 минут: нужен только один ингредиент

Реклама
16:14

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:13

Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

16:03

"Кто такие украинцы?": Наталья Холоденко рассказала, как приблизить конец войны

15:53

Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета

15:50

"Пытался сбить": российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

15:32

4 эффективных упражнения для похудения за месяц: тренер показала идеальную тренировкуВидео

15:31

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика

15:04

Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам: как ответил миллиардер

15:02

Когда новые мобилизованные оккупанты появятся на фронте: эксперт раскрыл план ПутинаВидео

14:44

"РФ может мобилизовать до 8 миллионов россиян": Ягун раскрыл, к чему готовиться УкраинеВидео

14:31

"Корабль – не игла, его не спрячешь": Украина вынесла жесткое предупреждение РФ

Реклама
14:29

День осеннего равноденствия 2023: что сделать в этот день, чтобы жить лучше

14:23

Как после побега из Украины выглядит внук Софии Ротару

14:20

Криптоигроки доминируют в спонсорских контрактах Формулы-1 – владелец WRM Сергей Тронь

14:12

"Требую песню с Потапом о Смешариках": Бабкин выпустил песню "Зрада" и получил от фанатов

14:10

Волонтеры "Украинской команды" передали сотрудникам ГУР партию дронов-камикадзе (видео)

14:01

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

13:39

Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

13:03

Уход Путина и смена власти в России: генерал назвал сценарий для "башен Кремля"

12:59

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:33

Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных

12:20

Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

12:16

Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд

11:54

Женщина кормит мужа грудью уже 2 года: результат превзошел все ожидания

11:50

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ и зачищаем полосу на 10-15 км

11:37

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФВидео

11:23

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

11:21

Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

11:08

Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"Видео

10:55

Что будет со светом в сентябре-октябре: в Укрэнерго сделали прогноз

10:45

Почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи: языковед ошарашил объяснениемВидео

Реклама
10:41

"Неправильный тон": Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus

10:34

Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

09:45

Украина впервые поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow – Sky News

09:44

"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Запад за промедление с помощью Украине

09:43

Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево

09:24

Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink, чтобы отгородиться от войны – WP

08:52

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

08:39

Гороскоп на завтра 15 сентября 2023: Весам - испытания, Дева помотают нервы

08:37

Почему Польша не принимает наше зерно?мнение

08:33

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять