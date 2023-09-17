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Почему нельзя говорить "я переслідую ціль": Авраменко удивил ответом

Алёна Воронина
17 сентября 2023, 06:35
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Вместо такой фразы, которая является калькой с русского языка, лучше использовать благозвучные украинские выражения.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "я переслідую ціль" / коллаж: Главред, фото: скрин

Часто можно услышать в речи разных людей фразы "я переслідую ціль" или "ми переслідуємо мету".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему так говорить неправильно.

"Сегодня будем бороться с суржиком. Вот очень часто можно услышать "я переслідую ціль" или "ми переслідуємо мету". Друзья, "переслідувати" можно преступника или же дичь на охоте, но только не цель", – отметил Авраменко.

Он подчеркнул, что российскому установившемуся соединению слов "преследовать цель" соответствуют украинские "мати на меті", "мати за мету", или же "ставити собі за мету".

"Например, я, Александр Авраменко, "ставлю за мету" раскрывать секреты украинского языка украинцам. Но тех, кто не учит украинский язык, "переслідувати" не собираюсь", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "я переслідую ціль":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "под открытым небом". Неправильно говорить "музей під відкритим небом", ведь такое выражение является калькой из русского языка.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи. На самом деле использовать эти слова как синонимы нельзя, говорит Авраменко.

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