Коварная загадка для проверки внимательности: сможете ли вы найти конфету за 10 секунд

Заснеженный пейзаж с домом спрятал в себе конфету, заметить которую сможет не каждый. Тем более за такое короткое время.

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Нужно найти конфету за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Любители головоломок и оптических иллюзий, которые разгадывают такие загадки довольно часто, очень быстро совершенствуют свою внимательность и наблюдательность. С помощью таких загадок можно хорошо потренировать свой мозг. Следующая загадка заставит вас быть максимально собранными, ведь нужно будет найти конфету на картинке с заснеженным домом.

На фото изображен дом, к которому нужно подниматься по большой лестнице. Вокруг жилища хвойный лес, ветви деревьев клонятся от большого количества снега. Возле дома светятся фонари, и весь двор забросан толстым слоем снега, который почти полность закрывает забор.

Но где-то среди этой заснеженной идиллии спрятан совершенно неожиданный предмет – конфета. Заметить ее будет непросто, ведь она хорошо замаскирована.

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Выполнить задание нужно всего за 10 секунд, пишет Fresherslive. Это будет под силу лишь самым внимательным людям.

Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку в целом – возможно вам улыбнется успех и удастся сразу заметить замаскированный предмет. Если не удалось заметить его так быстро, внимательно осмотрите каждый закоулок изображения.

Используйте часы или таймер, чтобы контролировать, сколько времени вы используете. Если 15 секунд уже прошло, а вы до сих пор не нашли конфету, не стоит опускать руки. Всё равно продолжайте поиски до победного конца.

Нужно найти конфету за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти конфету, даем небольшую подсказку – обратите внимание на полосатый предмет, который расположен сверху на лестнице.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Конфета спрятана на верхней части лестницы/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о нестандартной загадке, в которой нужно найти мальчика в комнате за 15 секунд. Ребенка, который спрятан в помещении, смогут найти только очень внимательные и усидчивые люди.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой надо найти персонажа мультфильма. Отгадка так хорошо спрятана, что заметить ее смогут лишь чрезвычайно талантливые люди.

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