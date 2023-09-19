Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в день

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как убрать живот и бока в домашних условиях. Простые упражнения займут всего 10 минут, а результат можно будет заметить уже достаточно быстро.
Упражнения чтобы убрать живот и бока рассчитаны так, чтобы увеличение нагрузки было плавным. То есть зарядка начинается с более простых движений, а затем нагрузка постепенно нарастает.
"Тренировка, от которой худеют талия и бочки. Как быстро худеют? А как долго вы работали над тем, чтобы они появились, только честно? Результат от этой крутой тренировки на талию точно будет, но мне нужна ваша выдержка", – отметила Анита Луценко.
При этом она напомнила, что то, как выглядит живот, зависит также от питания. Спорт и правильное питание являются лучшей формулой, как быстро сбросить жир на животе, подчеркнула тренер.
"Бочки начнут таять – я обещаю, но давай классно работать. В этой тренировке работаем с верхней частью тела. Каждое движение делаем на 100% и с наслаждением, от легкого варианта переходим к сложному. Я работаю над твоим телом, моя цель в этом комплексе – стройная здоровая талия без "бочков" и складок, которые торчат из-под платьев", – добавила фитнес-тренер.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее фитнес-тренер рассказала о лучших упражнениях на пресс– достаточно всего 12 мин в день для поддержания идеальной формы. Тренер показала, как правильно качать пресс чтобы убрать живот, не прилагая для этого много усилий.
Также она показала 4 "золотых" упражнения для похудения со скакалкой. Такие упражнения помогут изменить контур тела всего за 4 недели, ведь калории будут сжигаться очень интенсивно.
Вас также может заинтересовать:
- Как похудеть в 3-х проблемных зонах: тренер показала упражнения на пресс, ноги и бедра
- Невероятная оптическая иллюзия: не все смогут найти букву А за 15 секунд
- Как правильно говорить - "усміхатися" или "посміхатися": Авраменко удивил ответом