УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

Степан Гафтко
8 августа 2024, 01:14
16
Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже
У Украины - третье 'золото': победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности
Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу / коллаж: Главред, фото: Facebook НОК Украины

На Олимпийских играх в Париже завершились соревнования по боксу в весовой категории до 80 килограмм. Золото завоевал представитель Украины Александр Хижняк. Об этом сообщили в НОК Украины на своей странице в Facebook.

Соперником украинца в финале был представитель Казахстана Нурбек Оралбай. Стоит отметить, что Хижняк выиграл первый раунд по решению судей 3-2, а вот во втором раунде уступил с аналогичным счетом, поэтому судьба золотой медали решалась в заключительном раунде.

видео дня

Во время последней трехминутки украинец был гораздо активнее и даже разбил оппоненту нос. В результате судьи раздельным решением отдали золото именно Хижняку - 3-2.

Ранее в 1/8 финала Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, уроженца Украины (4:0), а в 1/4 финала взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0).

  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК
  • Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024
    Александр Хижняк принес Украине третье "золото" на Олимпиаде во Франции 2024 Фото: НОК

Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру раздельным решением (3:2). В другом полуфинале Нурбек Оралбай из Казахстана победил Кристиана Пиналеса из Доминиканской Республики (3:2).

Нашего боксера уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже - для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" - написал глава государства на своей странице в Telegram.

Олимпийские игры 2024 - результаты украинцев

Напомним, что украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024. Спортсмен прошел в финал и гарантировал Украине серебряную медаль.

Ранее на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.

Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Читайте также другие новости об Олимпиаде:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бокс новости спорта Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

01:14 Спорт
В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

22:58 Мир
В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 9614

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 6115

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 3235

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил на ковер ФСБ 2326

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Последние новости

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

Реклама
23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26

Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

22:18

Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

22:02

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

21:43

"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

21:39

Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской областиВидео

Реклама
21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

19:40

РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

19:38

Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

19:29

В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

19:10

Почему над Киевом было странно "громко" во время последней атаки - Киричевский

19:10

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезномнение

18:44

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войныВидео

18:42

"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку ПутинаВидео

18:34

"Выходи за меня": Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

17:55

Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

17:47

Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

17:37

"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаемВидео

17:26

"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

17:26

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

17:24

Погранпункт "в хлам": снимки показали разрушения въезда в Курскую область

17:21

Строгие приметы 8 августа: что категорически нельзя делать в этот день

17:08

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Реклама
16:49

Живет в Германии, воспитывает двоих: что известно про возлюбленную Зои Мозговой

16:37

Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском

16:30

Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результатВидео

16:25

"Теперь мой": Киркоров бросил детей ради молодой эскортницы

16:23

"Где наша армия хваленая?": истерика россиянина из-под Курска попала на видеоВидео

16:22

Беленюк и Насибов ярко пробились в полуфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

16:18

В США задержали мужчину, который готовил еще одно покушение на Трампа - Politico

15:46

В день годовщины смерти сына: Виктор Павлик поделился трогательными кадрамиВидео

15:21

"Украину могут посадить за стол переговоров": Золотарев сделал серьезный прогноз

15:08

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять