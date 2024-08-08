У Украины - третье 'золото': победу завоевал олимпиец Хижняк, подробности

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже

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Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу / коллаж: Главред, фото: Facebook НОК Украины

На Олимпийских играх в Париже завершились соревнования по боксу в весовой категории до 80 килограмм. Золото завоевал представитель Украины Александр Хижняк. Об этом сообщили в НОК Украины на своей странице в Facebook.

Соперником украинца в финале был представитель Казахстана Нурбек Оралбай. Стоит отметить, что Хижняк выиграл первый раунд по решению судей 3-2, а вот во втором раунде уступил с аналогичным счетом, поэтому судьба золотой медали решалась в заключительном раунде.

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Во время последней трехминутки украинец был гораздо активнее и даже разбил оппоненту нос. В результате судьи раздельным решением отдали золото именно Хижняку - 3-2.

Ранее в 1/8 финала Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, уроженца Украины (4:0), а в 1/4 финала взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0).

Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру раздельным решением (3:2). В другом полуфинале Нурбек Оралбай из Казахстана победил Кристиана Пиналеса из Доминиканской Республики (3:2).

Нашего боксера уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже - для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" - написал глава государства на своей странице в Telegram.

Олимпийские игры 2024 - результаты украинцев

Напомним, что украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024. Спортсмен прошел в финал и гарантировал Украине серебряную медаль.

Ранее на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.

Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

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