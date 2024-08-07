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Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 20:34
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Жан Беленюк не сумел попасть в финал Олимпиады, зато Парвиз Насибов прошел дальше и гарантированно получит серебряную медаль.
Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение
Насибов гарантировал Украине еще одну медаль / Коллаж: Главред, фото: НОК Украины

Украинский борец Парвиз Насибов в весовой категории до 67 кг одержал победу в полуфинале Олимпийских игр-2024. Спортсмен прошел в финал и гарантировал Украине серебряную медаль. Об этом стало известно из трансляции боя.

В полуфинале весовой категории до 67 кг Насибов соревновался с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Схватка завершилась со счетом 3:3, но украинский борец одержал победу благодаря последнему техническому баллу.

Как прошла схватка

Перед соревнованиями кавказский борец получил первый номер посева. Джафаров открыл счет, но Насибов ответил контратакой и набрал два пункта за опасное положение соперника. После просмотра видеоповтора судьи присудили еще два балла Джафарову.

видео дня

Впоследствии Насибов сумел набрать еще один пункт и вырваться вперед благодаря последнему техническому баллу. Он завершил схватку в свою пользу спустя 6 минут борьбы.

Медальные схватки по греко-римской борьбе состоятся 8 августа. В финале Парвиз Насибов будет бороться с победителем полуфинального боя между армянином Славиком Галстяном и иранцем Саидом Эсмаили Лейвеси.

Беленюк проиграл в полуфинале

Борец и нардеп Жан Беленюк в полуфинале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг проиграл представителю Ирана Алирезу Мохмадипиани. Далее Беленюк будет бороться за бронзовую медаль на Олимпиаде-2024.

Схватка за право выйти в бронзовый финал состоится в четверг, 8 августа. Начало запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин.

Олимпиада-2024 - какие медали завоевали украинцы

В среду, 7 августа, украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал. Беленюк в весовой категории до 87 кг победил казахстанца Нурсултана Турсинова со счетом 7:3. Насибов в весовой категории до 67 кг в четвертьфинале победил киргиза Амантура Исмаилова со счетом 7:6.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в понедельник, 5 августа, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в финале упражнений на параллельных брусьях. Илья Ковтун завоевал серебряную медаль с результатом 15,500 баллов.

Также Украина завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. Ирина Геращенко завоевала бронзу в прыжках в высоту, прыгнув на 1,95 метра. Ярослава Магучих стала чемпионкой, преодолев высоту в два метра и получив золотую медаль

Как сообщал Главред, во время финального противостояния в командной сабле золотыми чемпионками Олимпиады-2024 стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

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