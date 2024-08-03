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Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024

Анна Косик
3 августа 2024, 21:57
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Украина победила в финале Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях в женской команде.
Харлан, командные Олимпийские игры
Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, НОК Украины

Во время финального противостояния в командной сабле золотыми чемпионками Олимпиады-2024 стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. Об этом сообщает НОК Украины.

Встреча команд Украины и Республики Корея состояла из девяти дуэлей. После первого круга поединка корейские фехтовальщицы вышли вперед (15:13). На старте второго отставание выросло до шести пунктов после неудачного выступления украинской спортсменки Бакастовой, но Харлан сократила дефицит до -2. Однако к финальному кругу лидером осталась Республика Корея со счетом 30:28.

После третьего боя Бакастовой паритет сохранился, однако Комащук проиграла кореянкам еще один пункт. Тогда сверхопытная саблистка Харлан начала мощно, сравняв счет тремя точными уколами подряд.

видео дня

После этого корейская спортсменка Джон ответила двумя набранными очками подряд. Однако Харлан превзошла противника и принесла Украине первые золотые награды на Играх-2024 и шестую олимпийскую медаль для себя персонально.

  • Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024
    Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024 НОК Украины
  • Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024
    Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024 НОК Украины
  • Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024
    Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024 НОК Украины
  • Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024
    Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024 НОК Украины
  • Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024
    Победа Украины в фехтовании на саблях среди женских команд на Олимпиаде-2024 НОК Украины

Что такое НОК Украины?

НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Напомним, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей – украинский спортсмен Сергей Кулиш.

Накануне Сборная Украины по футболу не смогла преодолеть команду Аргентины на Олимпийских играх-2024. В финальном матче группового этапа подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

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