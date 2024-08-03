Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024

Украина победила в финале Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях в женской команде.

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Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, НОК Украины

Во время финального противостояния в командной сабле золотыми чемпионками Олимпиады-2024 стали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. Об этом сообщает НОК Украины.

Встреча команд Украины и Республики Корея состояла из девяти дуэлей. После первого круга поединка корейские фехтовальщицы вышли вперед (15:13). На старте второго отставание выросло до шести пунктов после неудачного выступления украинской спортсменки Бакастовой, но Харлан сократила дефицит до -2. Однако к финальному кругу лидером осталась Республика Корея со счетом 30:28.

После третьего боя Бакастовой паритет сохранился, однако Комащук проиграла кореянкам еще один пункт. Тогда сверхопытная саблистка Харлан начала мощно, сравняв счет тремя точными уколами подряд.

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После этого корейская спортсменка Джон ответила двумя набранными очками подряд. Однако Харлан превзошла противника и принесла Украине первые золотые награды на Играх-2024 и шестую олимпийскую медаль для себя персонально.

Что такое НОК Украины? НОК Украины - Национальный олимпийский комитет Украины, общественная организация, которая занимается участием украинских спортсменов в Олимпийских играх, действуя в соответствии с положениями Олимпийской хартии, пишет Википедия.

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Напомним, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей – украинский спортсмен Сергей Кулиш.

Накануне Сборная Украины по футболу не смогла преодолеть команду Аргентины на Олимпийских играх-2024. В финальном матче группового этапа подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

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