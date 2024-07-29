"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

Соперница украинской прыгуньи из страны-агрессора заявила, что для Игр в Париже "нет пьедестала в ее жизни".

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Российская спортсменка "открестилась" от Олимпиады-2024 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Мария Ласицкене, ранее бывшая кумиром украинской чемпионки Ярославы Магучих, утверждает, что ее совершенно не интересует Олимпиада-2024. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту не участвует в Олимпийских играх, так как Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций в связи с полномасштабным вторжением в Украину отстранила легкоатлетов из агрессора России от участия во всех международных турнирах.

Однако, как пишут росСМИ, сама спортсменка свое отсутствие на соревнованиях комментирует несколько по-другому. Россиянка отмечает, что не хочет ничего знать об Олимпиаде.

"Не слежу, не интересуюсь, не смотрю. Только знаю, что мой муж Владас комментирует соревнования. Это единственное, что меня связывает сейчас с этой Олимпиадой. Больше ничего не хочу о ней знать. Церемонию открытия не смотрела, ничего о ней не знаю". Просто читаю, гуляю, живу своей жизнью", - говорит Ласицкене. видео дня

Позиция спортсменки непонятна, потому что она участвовала в соревнованиях в Токио, где на Олимпиаде получила первую в карьере золотую Олимпийскую медаль. Во время финальной попытки ей удалось показать результат 2,04 м.

Однако это не первое неоднозначное заявление прыгуньи из РФ. Накануне она жаловалась на санкции против России, которые заставляют ее носить испорченную экипировку.

Кто такая Мария Ласицкене? Мария Ласицкене - российская легкоатлетка, которая специализируется в прыжках в высоту, чемпионка Олимпийских игр 2020 года, многократная чемпионка мира и Европы. Капитан армии России, пишет Википедия.

Олимпиада-2024 - последние новости

Во время прямого эфира соревнований Eurosport отстранил своего комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 после сексистского высказывания. Произошло это во время того, как он комментировал женскую эстафету по плаванию 4 по 100 м вольным стилем.

Накануне, во время первого матча, украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции. Поединок продлился всего 62 минуты.

Напомним, 27 июля Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плейоф.

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