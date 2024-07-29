Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

За грубое высказывание в сторону пловчих из Австралии британца отстранили от работы.

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Одного из комментаторов Олимпиады-2024 отстранили от работы / Коллаж: Главред, фото: Австралийский олимпийский комитет, Bobballardsport

Eurosport отстранил своего комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 после сексистского высказывания в прямом эфире, сообщает The Guardian. Произошло это во время того, как он комментировал женскую эстафету по плаванию 4 по 100 м вольным стилем.

"Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Бродят без дела, делают макияж", - решил сказать Баллард после победы сборной Австралии.

Эти слова не остались без внимания. Коллега британского комментатора Лиззи Симмондс назвала выражение "возмутительным", в ответ на что Баллард просто засмеялся. На это отреагировали в компании.

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"Вчера вечером во время одной из трансляций Боб Баллард сделал неприемлемый комментарий. В связи с этим его немедленно исключили из списка комментаторов Олимпиады", - говорится в заявлении Eurosport.

Сам автор скандального высказывания до сих пор официально не прокомментировал ни свои слова во время эфира, ни решение компании о его отстранении.

Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Олимпийские игры в Париже 2024 - что известно

Напомним, в этом году Украину представляет наименьшее количество спортсменов на Олимпиаде за все время независимости страны. Украина будет представлена на Олимпиаде практически во всех видах спорта, кроме игровых. В то же время сборная по футболу впервые за время независимости Украины выступит на ОИ.

Ранее стало известно, что во время Олимпийских игр в Париже спортсмены из страны-агрессора РФ (так же как и их белорусские приспешники) допущены к Олимпиаде-2024 как индивидуальные нейтральные атлеты.

Украина, тем временем, уже имеет первые положительные результаты на олимпиаде. Так во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024. Поединок продлился всего 62 минуты.

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