Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

Eurosport отстранил своего комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 после сексистского высказывания в прямом эфире, сообщает The Guardian. Произошло это во время того, как он комментировал женскую эстафету по плаванию 4 по 100 м вольным стилем.

Эти слова не остались без внимания. Коллега британского комментатора Лиззи Симмондс назвала выражение "возмутительным", в ответ на что Баллард просто засмеялся. На это отреагировали в компании.

"Вчера вечером во время одной из трансляций Боб Баллард сделал неприемлемый комментарий. В связи с этим его немедленно исключили из списка комментаторов Олимпиады", - говорится в заявлении Eurosport.

Сам автор скандального высказывания до сих пор официально не прокомментировал ни свои слова во время эфира, ни решение компании о его отстранении.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.