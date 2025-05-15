Уже через час, РФ готовит удар по одному из городов Украины: в ОВА назвали улицу и время

В Сумской ОВА предупредили о подготовке российского удара по двум локациям в городе Сумы и призвали общин немедленно покинуть данные территории.

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Враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади в Сумах/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

О чем говорится в материале:

Россия готовит ракетный удар по Сумам

Враг планирует ударить по городу ориентировочно в 17:00 15 мая

Россияне готовят ракетный удар по Сумам. Враг готовится атаковать сразу две цели в городе ориентировочно в 17 часов. Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.

"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11. Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", - предупредили в ОГА.

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Фото: скриншот

Позже в Сумской областной военной администрации уточнили данные о вероятном ракетном ударе по Сумской общине.

Согласно оперативной информации соответствующих служб, противник сегодня планирует нанести удары по таким локациям:

Привокзальная площадь, дома 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (предварительное время атаки - около 17:00)

Фото: скриншот

"Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место", - отмечается в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая в Сумах произошел мощный взрыв в результате удара российской баллистической ракетой. Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

6 мая, российские войска совершили ракетную атаку на пригород Сум, ударив по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом информировала Сумская областная военная администрация.

В результате обстрела Сумской громады погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний ребенок. О трагедии сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

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