Уже через час, РФ готовит удар по одному из городов Украины: в ОВА назвали улицу и время

О чем говорится в материале:
- Россия готовит ракетный удар по Сумам
- Враг планирует ударить по городу ориентировочно в 17:00 15 мая
Россияне готовят ракетный удар по Сумам. Враг готовится атаковать сразу две цели в городе ориентировочно в 17 часов. Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.
"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11. Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах до дальнейших указаний", - предупредили в ОГА.
Позже в Сумской областной военной администрации уточнили данные о вероятном ракетном ударе по Сумской общине.
Согласно оперативной информации соответствующих служб, противник сегодня планирует нанести удары по таким локациям:
- Привокзальная площадь, дома 7 и 9
- проспект Шевченко, 2 (предварительное время атаки - около 17:00)
"Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место", - отмечается в сообщении.
Удары по Сумам - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 мая в Сумах произошел мощный взрыв в результате удара российской баллистической ракетой. Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.
6 мая, российские войска совершили ракетную атаку на пригород Сум, ударив по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом информировала Сумская областная военная администрация.
В результате обстрела Сумской громады погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний ребенок. О трагедии сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
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