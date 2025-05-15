Путин отправил Трампу тайный сигнал в рамках переговоров в Стамбуле - что известно

Отсутствие российского диктатора Путина на переговорах в Стамбуле стало четким сигналом Трампу о нежелании Кремля завершать войну, отметил дипломат.

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Путин послал Трампу тайный сигнал / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал дипломат:

Путин послал сигнал Трампу что не хочет окончания войны

РФ боится жестких санкций со стороны стран запада

Отсутствие российского диктатора и военного преступника Владимира Путина на переговорах в Стамбуле это послание для президента США Трампа о том, что Россия намерена продолжать войну. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

По его словам, самая большая интрига заключается в том, как именно отреагирует Трамп, ведь понятно, что российская делегация не имеет полномочий объявлять о завершении войны - это исключительно решение самого Путина.

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"Что бы кто ни говорил, никто, кроме него, такое решение принять не может. Поэтому получается, что Путин посылает в Стамбул своих людей с единственной целью - сказать, что Россия может начать переговоры о том, как, возможно, когда-нибудь будет прекращать огонь. Хотя прекращение огня - это тема не переговоров, а политического решения. И Путин дает понять Трампу и остальным, что он такого решения не принял, и угрозы Трампа его не убедили", - сказал дипломат.

Огрызко отметил, что ключевым фактором, способным заставить Путина действовать, является не какое-то чудо, а лишь страх перед действительно жесткими санкциями.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Стамбуле, которые запланированы в ближайшее время, украинская и российская делегации намерены обсудить механизмы внедрения и мониторинга предложенного администрацией Дональда Трампа безусловного 30-дневного прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Москва уже официально утвердила состав своей делегации - в нее вошли высокопоставленные чиновники из Администрации президента РФ, МИД, Генштаба и Минобороны. В то же время сам Владимир Путин, который несет ответственность за развязывание войны, не будет участвовать в переговорах лично.

После того как президент Владимир Зеленский назвал состав российской делегации "бутафорским", Министерство иностранных дел РФ выступило с резкими комментариями в его адрес. В ответ на эти выпады уже выступил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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