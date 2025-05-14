Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

После встречи в Стамбуле возможен серьезный перелом: США могут выйти из игры, а Европа начать бить по России, считает дипломат Владимир Огрызко.

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Путин дает понять Трампу, что тот ему не указ, и что он хочет продолжать войну, отметил Огрызко / Коллаж: Главред

До переговоров в Стамбуле 15 мая остаются считанные часы, но Кремль до сих пор морочит голову и США, и Украине, держа интригу относительно того, поедет ли туда Путин. И это даже после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что не исключает своего визита в Турцию, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично говорить с российским диктатором.

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду, чего ждать от переговоров в Стамбуле, почему неприезд Путина в Турцию является плевком в лицо Трампу, и как на это отреагирует президент США, почему Россия не хочет не то что завершать войну, а соглашаться хотя бы на временное перемирие, нанесут ли Европа и США смертельный удар по России, а также стоит ли надеяться на завершение войны.

Чем может закончиться встреча в Стамбуле в обоих случаях – и в случае присутствия, и в случае отсутствия Путина?

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С уверенностью можно сказать, что Путин на встречу в Стамбуле не полетит. Уже появились сообщения, что самолет готовят для Лаврова и Ушакова – двух "говорящих ртов Путина". Поэтому с вероятностью 99% можно сказать, что Путина не будет.

Путин таким образом дает понять Трампу, что тот ему не указ, и что он хочет продолжать войну. Самое интересное и драматичное здесь – как на это ответит Трамп. Ведь очевидно, что ни Ушакова, ни Лавров не будут иметь никаких полномочий заявить о прекращении войны – это решение исключительно недомерка Путина. Что бы кто ни говорил, никто, кроме него, такое решение принять не может. Так что получается, что Путин посылает в Стамбул своих людей с единственной целью – сказать, что Россия может начать переговоры о том, как, возможно, когда-нибудь будет прекращать огонь. Хотя прекращение огня – это тема не переговоров, а политического решения. И Путин дает понять Трампу и остальным, что он такое решение не принял, и угрозы Трампа его не убедили.

Поэтому вопрос в задаче – как отреагирует Трамп.

Угрозы Трампа Путина не убедили, он решил продолжать войну – Огрызко / Фото: kremlin.ru

Судя по вашим словам, все-таки остается 1% вероятности, что Путин в последний момент решит "почтить всех своим присутствием" в Стамбуле. Какое чудо может побудить Путина полететь на эту встречу?

Побудить Путина может не чудо, а страх получить действительно очень болезненные санкции. Только этот фактор.

Чего ждать от переговоров в Стамбуле вне зависимости от того, поедут ли туда Путин и Трамп? Возможны ли конструктивные переговоры на данном этапе и при нынешней ситуации на поле боя?

Все зависит от того, о чем пойдет речь. Если это переговоры о прекращении огня, то мы их вести не хотим и, скорее всего, не будем, потому что наше условие и условие западных партнеров заключается в том, что мы принимаем решение о том, что с такого-то числа 00 часов прекращаются военные действия. Здесь нет темы для переговоров.

Если мы начнем переговоры о том, как нам прекратить огонь, это будет означать, что мы будем играть на руку Путину, потому что именно это является его ключевой целью. Путин хочет простой комбинации: мы начинаем переговоры, но продолжаем войну. А теперь скажите, пожалуйста, как долго такие переговоры будут продолжаться? Мой ответ прост – бесконечно.

Западная пресса пишет, что Виткофф назвал три пункта, которые должны обсуждаться в Стамбуле: регионы, ЗАЭС и доступ Украины к важным водным путям. Что принципиально новое мы можем услышать на встрече 15 мая по этим вопросам?

Абсолютно ничего. Потому что это все – пункты переговоров не о прекращении огня, а о потенциальном мирном соглашении. Это разные вещи. Сначала нужно прекратить огонь, а потом начинать переговоры по сути, в результате чего мы можем договориться о каком-то условном урегулировании. Именно о такой последовательности сейчас идет речь. Все – и Украина, и Европа, и США – говорят: сначала прекращение огня, потом все остальное. Зато Россия говорит: мы за переговоры, но прекращать военные действия мы не собираемся.

Тогда возникает вопрос – для чего тогда эти переговоры, что это значит, и как долго они будут продолжаться. Убежден, что подобные переговоры будут продолжаться бесконечно, потому что Россия не заинтересована ни в каких изменениях позиции, которую она сейчас имеет.

Если переговоры начнутся без прекращения огня, они будут продолжаться бесконечно, Путин этого и хочет, считает Огрызко / Фото: kremlin.ru

Почему, по вашему мнению, для России сейчас неприемлемо 30-дневное, то есть даже временное, прекращение огня?

Россия рассчитывает на то, что война будет продолжаться, причем довольно неплохо для нее, то есть московиты захватят очередные украинские села. Кроме того, россияне планируют наступательные действия, а в случае договоренности о прекращении огня это станет невозможным.

А главное – договоренность о прекращении огня сейчас будет означать, что ни одна из целей, которые Путин ставил перед собой, не достигнута: нет денацификации, нет демилитаризации и тому подобное. Все с точностью до наоборот. Что тогда Путин будет говорить своим московским рабам? Ему нечего будет сказать.

При каких условиях возможно прекращение войны или хотя бы временное перемирие? Только при условии, что Россия начнет терпеть военные поражения на фронте?

Здесь есть два пути. Первый – это, вы абсолютно правы, нанесение России поражений на фронте. Второй – это побуждение России к прекращению войны путем введения против нее ужасных, действительно катастрофических санкций. Других вариантов не было и нет.

Сейчас Трамп снова пришел на помощь Путину. И те санкции, которые европейцы обещали ввести еще вчера, снова откладываются. Если они действительно откладываются только до 15 мая, это еще ничего. Но это очередной сигнал о том, что Трамп продолжает помогать Путину любыми способами. А сейчас, когда Путин Трампа в очередной раз "послал", посмотрим, к чему это приведет.

Кстати, что вы думаете об ультиматуме европейцев, который Путин не выполнил, даже не отреагировал никак на него, и нереализованных угрозах Европы? Как это воспринимать, европейцы включают заднюю? И что на самом деле Европа может сделать, какие санкции ввести? Ведь прозвучала формулировка, что Европа будет подталкивать США, чтобы именно они ударили санкциями по РФ.

Европейцы сказали, что готовы оставить свои угрозы угрозами угрозами до 15 мая, если есть шанс, что Путин с Зеленским пообщаются. Но если военные действия продолжатся, Европа введет свои санкции. То есть европейцы отступили на пару дней. Посмотрим, что произойдет после 15-го числа. Европа же не может рисковать своим реноме и именем – назвался груздем, полезай в кузовок.

А в арсенале Европы еще есть такие рычаги давления, которые действительно могут стать "адскими санкциями" для России? Или основной санационный удар должны все-таки нанести США?

Безусловно, есть. Самые простые примеры.

Первый. Через Усть-Лугу, порт на Балтике, Россия перевозит примерно треть своей экспортной нефти танкерами "теневого флота". Не является большой проблемой объявить эти танкеры незаконными, сказать, что они под санкциями, а также не пропускать их через балтийские проливы. Это сделать элементарно.

Порт Усть-Луга. Блокировка портов или сокрушительные удары по ним могут стать частью новых санкций против РФ, отметил Огрызко / скриншот

Также не является большой проблемой сделать то же самое с портом Новороссийск на Черном море. Это элементарно. Даже если европейцы не захотят делать это лично, они могут тихонько передать Украине пару десятков ракет, в том числе и Taurus – и порт Новороссийск прекратит свое существование как таковой. То есть порты РФ можно блокировать и экономическими шагами, и военными.

Также Европа может больше не покупать у России алюминий, сжиженный газ и далее по списку.

Поэтому Европе есть чем ударить по России и есть как проявить политическую волю, если она, конечно, есть.

Вы думаете, что после встречи в Стамбуле мы увидим задействование именно таких механизмов Европой, что для этого есть политическая воля?

Если – нет, то зачем тогда европейцам было приезжать в Киев и проводить красивые заседания?

Кстати, я еще не упомянул банковскую сферу – там вообще элементарно ввести санкции: решение принимается и сразу же выполняется. Не надо ничего, только окончательно и бесповоротно запретить все операции для российских банков.

Я уже не говорю о том, что Трамп обещал ввести действительно "адские санкции" – ввести пошлины на уровне 500% для стран, которые будут покупать российскую нефть. Это был бы смертельный удар по России. Все это вполне можно сделать, если бы было желание серьезно и эффективно повлиять на российскую экономику. Если в России начнет рушиться экономика, и Кремль не сможет заткнуть дыру в бюджете, Путин будет вынужден решать, продолжать ли войну и создавать предпосылки для создания второго Пригожина, потому что настроения в России в этом смысле становятся все более радикальными, или продолжать тупую линию, убеждая всех, что Россия победит, хотя никакой победы на самом деле не будет.

Вы сказали, что Путин в очередной раз "послал" Трампа, отказываясь приехать в Стамбул. Что может стать последней каплей для Трампа, когда он прекратит терпеть такое поведение Путина? А, кроме того, замечаете ли вы готовность администрации Трампа действовать более жестко в отношении России?

Как по мне, у Трампа до сих пор нет желания действовать жестко в отношении Путина. Если бы такое желание было, Трамп бы уже давно неоднократно и очень успешно продемонстрировал это Путину. Вместо этого Трамп постоянно пытается выгораживать Путина, причем делает это самым неуклюжим способом.

Поэтому, думаю, пока не стоит ждать от США жестких действий в отношении России.

По мнению Огрызко, у Трампа до сих пор нет желания действовать жестко в отношении России и Путина / Фото: Офис президента Украины

Уиткофф в очередной раз пригрозил выходом США из переговоров, если в них не будет прогресса. Как на эффективности переговорного процесса может сказаться выход из него США и замена их, как главного посредника, на другую страну, например, Турцию?

Замена на Турцию точно невозможна. Турция никоим образом не может играть никакой серьезной роли.

Однако выход США из переговоров вполне возможен, не космический. Трампу нужно найти основания, чтобы это сделать, и неприезд Путина на встречу в Стамбуле предоставит ему такой шанс. Трамп скажет, что он пригласил Зеленского и Путина, Зеленский приехал, Путин – нет, поэтому с ними невозможно ничего сделать, они не хотят договариваться, поэтому до свидания. Такое развитие событий может быть.

Впрочем, все эти заявления можно рассматривать и как очередной шантаж со стороны Трампа и его администрации.

Если в голове Трампа уже давно сидит идея о том, что это не его война, и он об этом постоянно говорит, неприезд Путина в Турцию – хороший повод сказать "до свидания".

И что дальше будет с переговорным процессом, если США из него выйдут?

Дальше будут жесткие санкции со стороны Европы и никакого переговорного процесса. А война будет продолжаться.

Несколько дней назад издание The Economist написало, что "интенсивность публичной дипломатии в последние дни свидетельствует о том, что сейчас ведутся серьезные закулисные переговоры, и следующие дни могут стать решающими". Видите ли вы основания ожидать каких-то судьбоносных событий или решений в ближайшее время?

Учитывая непредсказуемость Трампа, мы можем ожидать любые следующие шаги. Поэтому действительно может произойти серьезный перелом, если, как мы говорили, из игры выйдут американцы, и европейцы начнут реально бить по России. В таком случае мы можем рассчитывать на то, что ситуация начнет серьезно меняться.

То есть нет никаких оснований надеяться на то, что мы сейчас движемся к прекращению войны?

Да, их нет.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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