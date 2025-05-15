Путин отправил в отставку 'парадного генерала', командующего Сухопутными войсками РФ

Путин отправил в отставку с должности командующего Сухопутными войсками РФ генерала Салюкова, который находится под санкциями из-за войны против Украины.

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Путин уволил командующего Сухопутными войсками РФ / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

Путин отправил в отставку "парадного генерала"

Что известно о генерале Олеге Салюкове

Российский диктатор и военный преступник Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ, освободив его от должности командующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ был обнародован вечером 15 мая, сообщает "Радио Свобода".

Кто станет новым главой Сухопутных войск, пока неизвестно.

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10 декабря 2010 года указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева Олег Салюков был назначен заместителем начальника Генштаба ВС России. А 2 мая 2014 года Владимир Путин назначил его главнокомандующим Сухопутными войсками, он возглавлял также Московский гарнизон.

Звание генерала армии Салюков получил 22 февраля 2019 года. Он регулярно открывал Парад Победы на Красной площади в Москве, в том числе последний парад 9 мая 2025 года, и отчитывался о его проведении министру обороны.

Он находится под западными санкциями из-за агрессии против Украины.

Отставки в Минобороны РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2024 году в России был арестован еще один бывший заместитель экс-министра обороны Сергея Шойгу генерал Дмитрий Булгаков. Политолог Александр Морозов прокомментировал причины и возможные последствия изменений в высшем военном руководстве РФ.

По данным аналитиков Института изучения войны(ISW), Кремль системно отстраняет от должностей руководителей Минобороны, а также старших офицеров, задействованных в боевых действиях в Украине. При этом истинные мотивы увольнений скрываются, их часто подают как борьбу с коррупцией.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов также заявил, что в российском военно-политическом руководстве произошли определенные перестановки, однако они не являются глубокими. Позиции Сергея Шойгу существенно ослабли, в то же время влияние Николая Патрушева остается неизменно мощным.

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