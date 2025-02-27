Кто в Кремле больше всего влияет на Путина: Буданов назвал фамилии

Что рассказал Буданов:
- Патрушев сохранил свое влияние
- Позиции Шойгу значительно ослабли
В руководстве страны-агрессора России произошли определенные перестановки, однако их нельзя назвать существенными. Позиции бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно ослабли, в то время как Николай Патрушев по-прежнему сохраняет свое влияние. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В интервью Укринформу он рассказал о том, что обстановка в процессе принятия решений в РФ не изменилась.
"Ничего не изменилось. Единственное – роль (Сергея, - ред.) Шойгу (бывшего министра обороны РФ, - ред.) сильно упала. При этом позиции (Николая, - ред.) Патрушева (помощника Путина, - ред.) остались почти неизменными", - сказал Буданов.
Также он добавил, что несмотря на влиятельность должности секретаря Совбеза РФ, Шойгу в своих действиях ограничен. Тогда как кабинет Патрушева находится в Кремле, и это лишний раз подчеркивает его статус.
"Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Отставки Шойгу и Патрушева и их новые назначения – что об этом известно:
Как сообщал Главред, в январе прошлого года в Институте изучения войны пришли к выводу, согласно которому в ближайшем окружении Путина происходит противостояние кланов. Путин и глава Роснефти Сечин "атаковали" Шойгу и Патрушева, а те в ответ нанесли "удар" по Сечину.
Спустя несколько месяцев, 12 мая, Путин отправил Шойгу и Патрушева в отставку. Шойгу назначили новым секретарем Совбеза РФ, а Патрушев со временем стал помощником Путина.
Путин не захотел ссориться с Патрушевым, а над Шойгу немного поиздевался, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог напомнил, что сына Патрушева – Дмитрия Патрушева – Путин фактически повысил, поскольку Патрушева-младшего назначили на пост заместителя председателя правительства РФ.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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