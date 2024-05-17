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Шойгу вместо Патрушева: эксперт раскрыл, в чем "издевка" Путина

Андрей Ганчук
17 мая 2024, 17:35
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Путин не захотел ссориться с Патрушевым, а назначение Шойгу в Совбез РФ стало определенной "издевкой" со стороны главы Кремля, считает Владимир Фесенко.
Шойгу вместо Патрушева: эксперт раскрыл, в чем 'издевка' Путина
Путин отреагировал на удар группировки Патрушева по группе Ковальчука / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот YouTube

Отставки Николая Патрушева с поста секретаря Совбеза страны-агрессора России и Сергей Шойгу с должности министра обороны – обычный маневр Владимира Путина. Группа Патрушева нанесла удар по Ковальчукам, и чтобы не ссориться с самим Патрушевым, его отставили с поста секретаря Совбеза и дали новую должность его сыну. Об этом заявил координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"В этом случае происходит совершенно обычный для Путина баланс сил. Группировка Патрушева нанесла очень сильный удар по плану Ковальчуков. И чтобы не ссориться с Николаем Платоновичем, Путин сделал шаг по повышению его сына – он, конечно, не дал ему пост премьера (я с самого начала говорил, что этого не произойдет ни при каких условиях), но его немного повысили до поста вице-премьера. При этом за ним сохранили контроль за министерством сельского хозяйства, и как вице-премьера его наделили рядом курирующих функций", - сказал он в интервью Главреду.

Также политик добавил, что Путин немного поиздевался над Шойгу, поскольку "наехали" на бывшего министра обороны как раз таки из Совбеза.

"А раз повысили, то где отнять, да и вообще наказать за попытки забежать поперед батьки и лоббировать своих людей на посты. В отношении Патрушева это, конечно, наказание. Поэтому в назначении Шойгу на место Патрушева в понимании Путина есть некая легкая издевка. Мол, на Шойгу "наехали" как раз с этой позиции и теперь ее отдали Шойгу", - подчеркнул Илья Пономарев.

Путин уволил Шойгу и Патрушева

Путин убрал Шойгу с поста министра обороны и уволил Патрушева 12 мая. Шойгу был назначен на пост секретаря Совета безопасности России. Должность ранее занимал Патрушев.

Новым министром обороны России назначили Андрей Белоусова: Путин внес его фамилию в список своих кандидатур в правительство, и Госдума поддержала инициативу. Белоусов – экономист, которого считают человеком Путина.

Путин заменил Шойгу Белоусовым, чтобы усилить свою подготовку к затяжной войне против Украины и возможному военному противостоянию с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Патрушева назначили одним из помощников президента РФ.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев объяснил кадровые перестановки во власти России:

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