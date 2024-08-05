'Закончится катастрофой': известны последствия кадровых перестановок в Минобороны РФ

Политолог отмечает, что если Путин действительно единолично руководит военными действиями, то это может в перспективе закончиться катастрофой для России.

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Политолог объяснил причины кадровых перестановок в Минобороны РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В России арестовали уже очередного бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу - генерала Дмитрия Булгакова. О причинах и последствиях кадровых перестановок в военном руководстве РФ рассказал в интервью Главреду политолог Александр Морозов.

По его словам, путинизм сейчас находится в такой фазе, когда трудно предсказать, чем все это завершится.

"Происходят какие-то фантасмагорические события и принимаются странные решения. Непонятно, есть ли у Путина альтернативная группа подготовленных военных, которые могли бы занять места тех людей, которых с грохотом увольняют. Непонятно, кем менять генералов, командующих частями и министерских чиновников с большим опытом работы. Но Путин все это продолжает и на что-то рассчитывает. К чему это приведет, например, через полгода? Совершенно непонятно", - указывает эксперт.

Политолог отмечает, что назначение Белоусова на должность министра обороны вызывает большие сомнения относительно его эффективности. Некоторые эксперты считают, что Белоусов и его команда обречены на провал, сравнивая его работу в Минобороны с деятельностью Рогозина в Роскосмосе: много пиара, но результатов нет. Другие предполагают, что начальник Генштаба Герасимов может быть отстранен от своей должности.

Морозов отмечает, что многие считают, что Путин оказался в сложной ситуации, лично водит пальцами по карте и непосредственно руководит военными действиями, обходя Генштаб и Министерство обороны.

"Если так и есть, то это неплохая новость, потому что всем хорошо известно, как во времена Первой мировой войны российский император стал верховным главнокомандующим и возглавил военную ставку. Все стало еще хуже и быстро закончилось катастрофой", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Отставки в Минобороны России - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин проводит чистки в Министерстве обороны России, пытаясь найти стратегию победы в войне против Украины и противостоянии с Западом. Он реализует планы, о которых ранее говорил главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. По данным CNN, эти чистки не направлены на борьбу с коррупцией, а являются попыткой оптимизировать работу военного ведомства оккупантов.

Кремль целенаправленно устраняет высших должностных лиц Министерства обороны России, включая старших офицеров, которые командуют операциями в Украине. Однако истинные причины увольнений скрываются за обвинениями в коррупции, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

12 мая стало известно, что Путин решил отправить в отставку Шойгу и Патрушева. Шойгу стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а Патрушев, ранее занимавший эту должность, стал помощником президента.

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