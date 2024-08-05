'Не имеет чувства никакой вины': дочь Фарион высказалась о вероятном убийце

Случай в суде, когда парень показал язык, лишь показал его "истинное лицо", отметила София Особа.

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София Лицо ответила, что хотела бы сказать родителям подозреваемого в убийстве Фарион / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/sofiya.semchyshyn, facebook.com/farioniryna

Дочь известного украинского языковеда Ирины Фарион поделилась своими мыслями о подозреваемом в убийстве ее матери - Вячеславе Зинченко. София Особа подчеркнула, что, скорее всего, ей ничего не хотелось бы говорить родителям парня. Об этом она рассказала в интервью "УНИАН".

"Наверное, ничего бы не сказала... Должна была бы сказать, что они воспитали убийцу, но они и сами понимают, кого воспитали. Если бы я их увидела, я бы не подошла", - сказала София.

Дочь Фарион отметила, что хотела увидеть человека, который убил ее маму. По ее словам, для нее главное было - поговорить с вероятным убийцей, чтобы потом "иметь, что сказать своим детям". София Особа отметила, что Зинченко ведет себя слишком самоуверенно и не демонстрирует никакого чувства вины за совершенное преступление.

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"Я почувствовала, что он не имеет чувства никакой вины, он чувствует себя самоуверенно. Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить - это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролась за язык, потому что язык - это оружие", - подчеркнула женщина.

Дочь известного языковеда отметила, что у подозреваемого она увидела пустоту в глазах. Женщина считает, что поведение Зинченко в суде, в частности показывание языка, лишь продемонстрировало его "истинное лицо".

"На него даже не повлияло, когда я спросила, что бы он чувствовал, если бы убили его родителей... Мы будем требовать высшую меру наказания, пожизненно", - добавила София Особа.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Она погибла после огнестрельного ранения головы.

25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Мать 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Елена Зинченко отрицает причастность своего сына к преступлению. Она утверждает, что Вячеслав Зинченко не имел никаких мотивов или опыта стрельбы. Елена отмечает, что сын приехал во Львов для отдыха и встречи с друзьями, и убеждена, что он не мог убить человека.

Как сообщал Главред, 3 августа у подозреваемого в убийстве Ирины Фарион правоохранители провели обыски.

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