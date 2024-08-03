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Арестовали даже зубную щетку: у подозреваемого в убийстве Фарион провели обыски

Мария Николишин
3 августа 2024, 13:03
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Арест имущества был наложен по ходатайству следователя в рамках расследования дела.
Арестовали даже зубную щетку: у подозреваемого в убийстве Фарион провели обыски
У подозреваемого в убийстве Фарион провели обыски / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скриншот из видео

У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион правоохранители провели обыски. Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте личных вещей Вячеслава Зинченко. Об этом известно из материалов суда предоставленных изданию "Украинские Новости".

Отмечается, что во время обыска, который был проведен 25 июля в доме Зинченко, были изъяты различные предметы, в частности:

  • две пары кроссовок (черно-красные с эмблемой "climacool" и черно-белые "Nike" размером 45);
  • две пары носков белого цвета;
  • зубная щетка белого цвета "Parodontax";
  • ноутбук "ASUS UX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета, три флеш-носителя ("Kingston 64Gb2, "Kingston 64Gb", "Kingston DataTraveler 100 G3 64Gb");
  • системный блок "GOODMAX" черного цвета;
  • сим-карта "Лайф";
  • блокнот на пружине с рукописным текстом;
  • банковская карта "ПриватБанк";
  • ноутбук "ASER" model Aspire 5738ZG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;
  • коробка из-под мобильного телефона "redmi 6";
  • флеш-носитель "Verbatim 4Gb";
  • простыня голубого цвета и наволочка из подушки;
  • мобильный телефон марки "redmi" темно-фиолетового цвета.

Сообщается, что арест имущества был наложен по ходатайству следователя в рамках расследования дела.

видео дня

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Она погибла после огнестрельного ранения головы.

25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Кроме того, правоохранители нашли дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться Вячеслав Зинченко - подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион. В доме обнаружили ряд вещей, на которые уже наложен арест.

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