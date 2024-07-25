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"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

Алексей Тесля
25 июля 2024, 22:06
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Злоумышленника нашли благодаря тому, что маршрут его передвижения "засветился" на камерах видеонаблюдения, говорит Марьяна Рева.
убийство Фарион
В МВД рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Ирина Фарион, МВД

Спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала о том, как правоохранители установили личность 18-летнего парня, задержанного в Днепре по подозрению в убийстве языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион.

Как подчеркнула она в комментарии Фокусу, блюстители порядка нашли злоумышленника благодаря тому, что маршрут его передвижения в замаскированной одежде "засветился" на камерах наблюдения во Львове.

"Камеры наблюдения сработали тогда, когда мы уже установили лицо. Мы его отслеживали, установили личность. Вопрос в том, что он был одет так, что было минимально видно лицо. Это не давало возможность нам идентифицировать стрелка, прогнав его через базы данных и другие камеры", — пояснила представитель МВД.

видео дня

Она также уточняет, что оперативникам МВД пришлось буквально "бегать по разным местам", чтобы установить личность подозреваемого, а далее его опознали через общую базу смарт-камер.

"Cмарт-камеры помогли установить весь маршрут, куда он ходил и ездил, где снимал квартиры… Оперативники провели огромную работу, прочесали большую площадь леса, дома по маршруту его движения в замаскированной одежде и удалось установить его личность", — добавила Рева.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Фарион - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Днепре задержали вероятного убийцу Ирины Фарион. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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МВД Ирина Фарион Убийство Ирины Фарион
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