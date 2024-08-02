Копы нашли дом в лесу, которым пользовался вероятный убийца Фарион: что там нашли

На все найденные вещи судья Галицкого райсуда Львова наложил арест.

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Полиция нашла домик в лесу, которым мог пользоваться предполагаемый убийца Фарион / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Правоохранители нашли дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться Вячеслав Зинченко - подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион. В помещении обнаружили ряд вещей, на которые уже наложен арест.

Как говорится в определении львовского Галицкого районного суда, 21 июля, отрабатывая пути подхода и ухода подозреваемого с места происшествия, в лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова, правоохранители обнаружили дачный домик, в котором могли находиться, предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.

В доме полицейские нашли пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет, картонную коробку в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотого цвета.

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На все найденные вещи судья Галицкого райсуда Львова наложил арест.

По мнению следствия, существует совокупность оснований полагать, что указанные вещи и предметы являются вещественными доказательствами по делу.

Убийство Ирины Фарион и расследование дела - последние новости

19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь.

Уже вечером стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Им оказался 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко. Известно, что во время подготовки преступления он арендовал не менее трех квартир во Львове.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, есть достаточно доказательств того, что именно задержанный стрелял в Фарион. Кроме того, следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель.

Предполагается, что подозреваемый имел сообщников и, в том числе, получал материальную поддержку своей работы.

26 июля задержанному по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион объявили подозрение и взяли под стражу.

Во время избрания меры пресечения парень вину не признал.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима считает, что доказательства того, что именно юноша стрелял в языковеда сомнительны.

Полиция рассматривает несколько мотивов убийства: личную неприязнь, общественно-политическую деятельность Фарион и идеологические причины, а также причастность к преступлению российских спецслужб.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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