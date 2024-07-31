Прямых доказательств нет: 18-летнего 'убийцу' Фарион могут выпустить на свободу

Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом, - заявил адвокат подозреваемого в убийстве Фарион.

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18-летнего "убийцу" Фарион могут выпустить на свободу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скриншот из видео

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Игорь Сулима считает, что доказательства того, что именно юноша стрелял в языковеда сомнительны.

"Относительно доказательств, то вы должны понимать, что следствие подало доказательства только что касалось избрания меры пресечения. Что якобы подтверждает причастность моего подзащитного к совершению преступления. Хотя по моему мнению, доказательства сомнительны. В таких делах доказательства должны быть железобетонные. В данном случае такого понятия как совокупность доказательств - нет. Потому что кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий - рост и прочее. Все что есть, то это снимки, которые якобы подтверждают, что он там проходил. Извините, но у нас свобода передвижения", - сказал он интервью "Українським Новинам".

Адвокат также высказал другую версию, почему юноша приезжал во Львов.

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"Следствие говорит, что он неоднократно приезжал и готовился к преступлению. Но он приезжал с другой целью. Он окончил школу по специальности - оператор дрона, имеет соответствующий сертификат и приезжал во Львов именно из-за этого вопроса. Во Львове есть школа, где обучают операторов дронов. Я говорил с его мамой, которая говорит, что он брался идти воевать. Почему-то на это сторона обвинения не обращает внимание", - говорит Игорь Сулима.

Он также подчеркнул, что будет настаивать на проведении экспертиз и видит в этом деле определенные параллели с делом об убийстве Шеремета. Там также есть подозреваемые, которых сначала задержали, потом арестовали, а затем освободили из-под стражи.

"Это такая же история. В дальнейшем вы увидите, что это такая же история", - говорит адвокат подозреваемого.

Сулима не исключает, что Зинченко в будущем, могут освободить из-под стражи.

"Не исключаю абсолютно. Прямых доказательств участия его в этом убийстве нет вообще. Если он скажет, что он этого не делал, то я не знаю, какие усилия должно приложить следствие, чтобы доказать, что именно он стрелял. Я понимаю, что очень много домыслов, что он якобы тренированный и его тренировали. Бред чистой воды. Юноша 18 лет, тренируется, извините, после убийства ходит по Львову 2 дня, зная, что его будут искать и что он в розыске? Если бы он это сделал, то он не сидел бы во Львове просто", - добавляет он.

Адвокат подчеркивает, что это дело дойдет до суда.

"Конечно, до суда оно дойдет, но вопрос - с какими доказательствами. И как эти доказательства удержатся в суде. Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом. Если он виноват - будет сидеть. Если невиновен - я добьюсь его оправдания. Но должны быть неопровержимые доказательства вины. Может такие доказательства есть у следствия, но их нам еще не отправили", - подытожил Игорь Сулима.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко, который добрался до Львова поездом и арендовал там по меньшей мере три квартиры. После совершения преступления так же по железной дороге вернулся в Днепр.

26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Как заявила мать Зинченко, ее сын не имел мотивов для убийства Ирины Фарион, у него не было каких-то политических разногласий.

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