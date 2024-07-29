Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

Мать Вячеслава Зинченко заявила о том, что не узнала сына на обнародованных фотографиях.

https://glavred.info/ukraine/mat-podozrevaemogo-v-ubiystve-farion-nazvala-veroyatnuyu-versiyu-prestupleniya-10584341.html Ссылка скопирована

Новый поворот в деле об убийстве Ирины Фарион / Коллаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин из видео

Вячеслав Зинченко, который был задержан по подозрению в убийстве бывшего нардепа Ирины Фарион, мог быть соучастником преступления.

Как заявила мать Зинченко, у ее сына не было мотивов для убийства, передала ее слова журналистка "Слідство.Інфо" Карина Бугайченко в эфире Киев24.

Женщина отмечала, что ее сын не имел мотивов для убийства Ирины Фарион, у него не было каких-то политических разногласий.

видео дня

"Причиной не мог стать и языковой вопрос, потому, что в семье общаются на украинском языке, отец подозреваемого военнослужащий и подозреваемый собственно и сам хотел вступать в ряды ВСУ и даже в прошлом году проходил обучение по управлению БПЛА как раз во Львове", - рассказала она позицию матери Зинченко, с которой общалась ранее.

Мать Зинченко сказала, что у ее сына расширился круг общения, появилось там много друзей, поэтому для нее была вполне логична эта поездка сына во Львов.

"Возможно он был соучастником, но точно не убийцей", - не исключает мать подозреваемого в убийстве Фарион.

Она также отметила, что не узнала сына на обнародованных фотографиях и уточнила, что на кадрах с камер видеонаблюдения, запечатлен парень в темных очках, более смуглый, чем ее сын. Мать Зинченко пояснила, что ее сын хоть и занимается футболом, но не часто находится под солнцем. Также мать говорила, что сын намного выше ростом, чем тот, о котором рассказывали свидетели в этом деле, с которыми пообщались правоохранители.

Мать задержанного добавила, что ее сын никогда не проявлял заинтересованность в плане стрельбы, он никогда не посещал кружки связанные с этим. И для женщины это максимальное удивление, что ее сын мог бы выстрелить из оружия, поэтому она и утверждает, что он мог быть соучастником, а точно не тем человеком, который мог выстрелить, резюмирует Бугайченко.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Фарион - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред