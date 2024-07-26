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Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Мария Николишин
26 июля 2024, 18:55обновлено 26 июля, 19:36
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Накануне подозреваемого задержали по месту жительства в г. Днепр, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скриншот из видео

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут держать под стражей 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Известно, что прокуроры исходили из того, что парень спрятал доказательства и, выйдя на свободу, может их уничтожить.

По сообщениям СМИ, дочь Фарион довольна решением суда. Говорит, будет делать все возможное, чтобы наказать виновных в убийстве ее матери.

Также отмечается, что адвокат подозреваемого в убийстве Фарион будет обжаловать решение о 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. По словам Игоря Сулимы, защита будет подавать апелляцию.

Что ответил подозреваемый в убийстве Фарион на решение суда

В свою очередь, подозреваемый в убийстве политика свою причастность к преступлению отрицает.

"Я никого не убивал. С Фарион я ничего не делал", - заявил он.

Также он отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину, ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно", - сказал он.

Подозреваемый заявил, что "он заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого".

Заявление подозреваемого в убийстве Фарион - видео:

Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Она погибла после огнестрельного ранения головы.

25 июля, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что версии мотива убийства Фарион после задержания подозреваемого остаются неизменными: российский след, общественная деятельность и личная неприязнь.

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