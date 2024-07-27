"Хотел идти на войну": мать предполагаемого убийцы Фарион отреагировала на его поступок

Несмотря на объявление подозрения в убийстве Ирины Фарион сыну, его мать не верит, что Вячеслав мог решиться на такое преступление.

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Мать подозреваемого не верит, что ее сын мог убить языковеда / Колаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин с видео

Мать 18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Елена Зинченко прокомментировала информацию о причастности ее сына к преступлению. Женщина считает, что парень не мог убить человека, более того - он не имел никаких мотивов и опыта стрельбы.

Журналистам "Слідство.Інфо" она рассказала, что Вячеслав Зинченко приехал во Львов только для отдыха и встречи с друзьями. Елена видела фото и видео, которые обнародовали правоохранители и убеждает, что исполнитель никогда не будет так привлекать к себе внимание.

"Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать - нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам - это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал", - говорит женщина. видео дня

По словам матери подозреваемого, перед убийством Фарион она не замечала за сыном странного поведения, кроме того парень с фотографий имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение.

"Он был очень-очень хороший парень. Именно прекрасный, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения внимания в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", - утверждает Зинченко.

Женщина также призналась, что Вячеслав учился накануне на оператора БПЛА и хотел идти на войну, чтобы стать на защиту Украины бок о бок с отцом.

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Убийство Ирины Фарион - что известно

Напомним, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда Ирины Фарион. Тогда неизвестный попал в висок женщины, на место происшествия вызвали медиков. Врачи боролись за жизнь Фарион, однако через несколько часов ее сердце остановилось.

Почти сразу после сообщения о стрельбе правоохранители начали поиски преступника. Сначала появилась информация, что на месте событий правоохранители нашли 9-миллиметровую гильзу. В полиции предполагали, что у парня, которого фиксировали камеры видеонаблюдения накануне убийства, были сообщники.

Новые детали дела появились 25 июля, о них сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион.

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