Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей мамы и кое-что его спросить

Дочь Ирины Фарион София Особа рассказала, что чувствовала, когда узнала о трагедии и хочет поговорить с убийцей.

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Дочь Ирины Фарион сделала заявление относительно убийцы матери / коллаж: Главред, фото: УНИАН, x.com/Pravdiva_pravda

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Ее дочь София Лицо рассказала о том, что она чувствовала в тот момент и о том, что она хочет поговорить с убийцей. Такое заявление она сделала в эфире телепрограммы "Говорит большой Львов".

"Я шла по Площади Рынок, я это прочитала. И у меня был мороз по коже. Я почувствовала злость, я почувствовала, что я хочу его увидеть. Вживую. Я хочу ему посмотреть в глаза, я его хочу спросить: "Для чего ты это сделал? Кто тебя заказал это сделать? Скажи мне". Чтобы он мне сказал. Я хочу увидеть убийцу своей мамы. Хочу увидеть убийцу маминых внуков - Эвы и Дмитрия. Они подрастут, я уверена, что они будут меня спрашивать: "Мама, а ты его видела? Ты с ним говорила?", - сказала женщина.

Также она подчеркнула, что когда узнала о задержании подозреваемого, то не чувствовала страха, а только ярость.

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Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

София заявила, что если это действительно сделал этот парень, то он должен сесть на пожизненно.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, ранее стало известно, что после покушения на жизнь Ирины Фарион она умерла в больнице от пулевого ранения в голову.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре задержали вероятного убийцу Ирины Фарион. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие.

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