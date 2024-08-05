'Большие площади выжженной земли': в ГУР раскрыли новые детали удара по аэродрому 'Морозовск'

По данным ГУР, в результате вторичной детонации склада авиавооружения на аэродроме "Морозовск" образовались большие площади выжженной земли.

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В ГУР показали последствия атаки на аэродром "Морозовск" в России / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, ГУР

В результате "хлопка" на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области России был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад с боекомплектом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки.

Согласно данным космической разведки, в результате удара по аэродрому "Морозовск" 3 августа 2024 года подтверждено полное уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Кроме того, еще два самолета этого типа, вероятно, повреждены обломками - возле них зафиксированы воронки от взрывов.

"Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли", - отметили в ГУР. видео дня

В разведке также добавили, что в результате огневого поражения авиабазы "Морозовск", которая находится в 265 километрах от линии боевого соприкосновения были повреждены 4 технических здания и 2 ангара.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Удар по аэродрому "Морозовск" - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины совершили удар по военному аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России, попав в склады с боеприпасами, включая корректируемые авиабомбы (КАБы), о чем сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки ВСУ на аэродром "Морозовск" 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа не менее 18 дронов достигли целей, нанеся значительные потери, включая уничтожение боевой авиации, сообщает российский OSINT-паблик "Досье шпиона".

3 августа ВСУ нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России, вызвав взрывы по всей территории аэропорта, что подтверждают данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, опубликованные OSINT-аналитиками Tendar и DeepState.

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