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"Прокладывают дорогу мертвыми": военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться

Алёна Воронина
5 августа 2024, 10:15
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Оккупанты незначительно продвинулись на Покровском направлении, потому что прокладывают себе путь к своим целям большим количеством своих погибших и раненых.
Российские военные, Волчанск
Военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, ГСЧС Украины в Харьковской области

Российским оккупантам удалось незначительно продвинуться на Покровском направлении в Донецкой области. Но захватчикам это удалось в основном не из-за того, что они имеют преимущество в живой силе, а из-за того, что не жалеют своих людей и прокладывают себе дорогу вперед буквально из своих мертвых и раненых "товарищей по оружию".

Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, который воюет на этом направлении, в интервью Radio NV. Он отметил, что армия страны-агрессора России не имеет большого преимущества в военной технике, в основном оккупанты превосходят украинскую армию по количеству беспилотников и самолетов, с которых они сбрасывают управляемые авиационные бомбы (КАБы). Но враг в то же время превосходит нас в живой силе.

"У врага не такое большое преимущество в технике, по сравнению с нами. Пока это в основном - количество беспилотников и самолеты, которые наносят эти авиаудары КАБами. И численность личного состава, если брать с военной точки зрения, преобладает. И этими своими трупами, большим количеством раненых они прокладывают этот путь к своим целям", - отметил Цехоцкий.

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Еще одно преимущество оккупантов - постоянная ложь

Также Цехоцкий отметил, что в определенной степени еще одним преимуществом российских оккупантов является постоянная ложь. Захватчики все время врут, в том числе и друг другу. Механизм, как это работает, украинский офицер объяснил на примере типичного боя.

"Группе из шести-десяти человек, говорят выдвинуться на определенную точку и закрепиться. Группа выходит, мы ее вычисляем, наносим поражение - кого уничтожили, кого ранили, кто-то просто спрятался. Через короткий промежуток времени, они присылают вторую группу и ей рассказывают, что первая группа закрепилась. Говорят, что группа активно держит оборону, а вы идете на подкрепление. Далее группа видит, как на самом деле, но назад дороги нет. А это же противник, который с оружием, который находится со средствами РЭБ и так далее", - рассказал военный.

Он отметил, что таким образом захватчики оказываются загнанными в угол крысами, и поскольку у них не остается другого выбора, им приходится либо нападать, либо отбиваться.

Офицер подчеркнул, что в украинской армии всё наоборот - у нас открытое общество, свобода слова, есть доступ к информации, и также западные партнеры настаивают, чтобы говорили правду о ситуации на фронте.

Цехоцкий добавил, что врага также надо пытаться победить в сфере кибербезопасности.

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ВСУ назвали цели российского наступления на Востоке. Российское военное командование понимает невозможность захвата Харькова и пытается сконцентрироваться на оккупации Донецкой и Луганской областей.

Также ранее в DeepState отмечали, что армия РФ продвинулась возле 7 населенных пунктов. Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2.

Напомним, ранее в ISW отмечали, что РФ продвинулась на трех направлениях, и раскрыли угрозу для важного города. Россияне редко проводят механизированные штурмы на Покровском направлении, враг полагается на тяжелую тактику пехоты, отметили в ISW.

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