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Счет идет на часы: Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболы" на Израиль

Юрий Берендий
5 августа 2024, 09:40обновлено 5 августа, 10:11
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил союзникам по G7, что атака Ирана и Хезболы на Израиль может начаться в течение следующих 24-48 часов.
Счет идет на часы: Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и 'Хезболы' на Израиль
Иран и "Хезболла" могут напасть на Израиль в ближайшие часы / Коллаж Главред, фото: U.S. Air Force, УНИАН, скриншот из видео

Атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с представителями стран G7 в воскресенье, 4 августа, передает издание Axios со ссылкой на три источника, информированные об этом разговоре.

По данным СМИ, Блинкен организовал конференц-связь, чтобы согласовать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и Хезболлу, чтобы минимизировать их ответ. Он подчеркнул, что ограничение влияния их ударов является лучшим шансом избежать полномасштабной войны.

Источники сообщили, что Блинкен отметил, что США ожидают ответ от Ирана и Хезболлы. Однако, в отличие от иранской атаки на Израиль 13 апреля, когда Иран запустил почти 350 ударных дронов и ракет, большинство из которых были перехвачены совместными усилиями Израиля, США и их союзников, Блинкен отметил, что пока неясно, какой будет форма возмездия.

видео дня

"США не знают точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник", - сообщают источники.

Госсекретарь сообщил своим коллегам, что США пытаются разорвать цикл эскалации, максимально ограничивая атаки Ирана и Хезболлы, а затем сдерживая ответ Израиля.

Блинкен призвал других министров иностранных дел оказывать дипломатическое давление на Иран, Хезболлу и Израиль, чтобы обеспечить максимальную сдержанность. Он также отметил, что наращивание сил США в регионе осуществляется исключительно с оборонительной целью.

Один из источников, участвовавший в телефонном разговоре, сообщил, что Блинкен выглядел разочарованным, когда информировал министров о недавних переговорах с Израилем по освобождению заложников в Газе и соглашения о прекращении огня. Блинкен сказал, что администрация чувствовала, что была "близка к прорыву" до убийства в Тегеране, и что сейчас соглашение необходимо больше, чем когда-либо.

Что такое G7

G7 - дословно Группа Семи (англ. Group of Seven, в прошлом G6 (Группа Шести) и G8 (Группа Восьми) - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно о напряжении между Израилем и Ираном

Напомним, как ранее сообщал Главред, в иранской столице был убит один из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. Об этом утром 31 июля сообщили полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr и издание Times of Israel, ссылаясь на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

20 июля Израиль, США и Британия нанесли совместные удары по йеменскому порту после атаки беспилотника на Израиль.

В ночь на 14 апреля Иран совершил воздушную атаку на Израиль, выпустив, по подсчетам ЦАХАЛ, до 300 целей, включая "Шахеды". США, Британия и другие европейские страны помогали отразить атаку.

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