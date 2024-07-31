В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию – СМИ

ХАМАС обвинил в смерти Хании Израиль. В то же время в ЦАХАЛ отказались комментировать данные сообщения.

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Исмаил Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В столице Ирана убили одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию.

Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr и издание Times of Israel со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

"Сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского Сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли", - сообщает КСИР.

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Отмечается, что "продолжается дальнейшее расследование инцидента".

В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство "не останется без ответа", передает AFP.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные сообщения.

30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

Кто такой Исмаил Хания

Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки. Он проживал в столице Катара Дохе.

В апреле в результате израильского авиаудара в секторе Газа были убиты три сына Хании. В ЦАХАЛ заявили, что "три боевика" Амир, Мохаммед и Хазем Хания были членами военного крыла ХАМАС. Сам Хания заявил о мученической смерти его трех сыновей и нескольких внуков и сообщил, что с начала военной операции Израиля против ХАМАС были убиты 60 членов его семьи.

Авиакатастрофа с президентом Ирана

19 мая появилось сообщение, что в горах рухнул вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В Иране сразу организовали поисково-спасательную операцию, которая усугублялась сильным туманом, а также суровыми погодными условиями. Всего участвовало 65 спасательных отрядов.

Позже появилась информация о том, что спасатели обнаружили место падения вертолета.

Смерть президента Ибрагима Раиси подтвердил вице-президент Ирана.

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