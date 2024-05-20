Президент Ирана Раиси погиб вместе со всеми, кто был на борту вертолета — Mehr

Пассажирами вертолета помимо Раиси были министр иностранных дел, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан и аятолла провинции Тебриз.

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Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета / Коллаж: Главред, фото: Tasnimnews, Википидия

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб вместе со всеми, кто был на борту вертолета. Ою этом пишет издание Mehr.

Пассажирами вертолета помимо Раиси были: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Tasnimnews сообщает, что продолжаются попытки опознать тела всех жертв крушения вертолета с президентом Ирана.

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"К сожалению, ни у одного из пассажиров этого вертолета не обнаружено жизненных показателей, а признаки указывают на то, что все они погибли", - говорится в сообщении.

Фото с места крушения вертолета Раиси / Tasnimnews

Что случилось с вертолетом Раиси

19 мая, вертолет, на борту которого, вероятно, находился иранский президент Раиси, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Инцидент произошел вблизи города Джольфа – в 600 километрах северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. В этом вертолете Раиси летел из Азербайджана.

Утром 20 мая стало известно, что турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией место падения вертолета иранского президента.

Спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

По данным СМИ, на месте аварии "никаких признаков жизни" не обнаружили.

Кто такой Ибрагим Раиси? Ибрагим Раиси – иранский политический, духовный, религиозный и государственный деятель. Президент Ирана с 3 августа 2021 года, пишет Википедия. Представитель ультраконсервативного политического крыла. Выступает против Запада, пользуется авторитетом в Корпусе стражей исламской революции. С 2019 года включен в санкционные списки США и Евросоюза.

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