В Иране авария вертолета президента Раиси: подробности инцидента

В Иране, провинции Восточный Азербайджан, потерпел крушение вертолет, на борту которого находился президент Ибрахим Раиси. Спасатели едут на место происшествия. Иранские СМИ утверждают, что Раиси жив.
Что случилось с вертолетом Раиси
Как сообщает Associated Press со ссылкой на иранское телевидение, в воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого, вероятно, находится иранский президент Раиси, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Согласно информации агентства, инцидент произошел вблизи города Джольфа – в 600 километрах северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном.
Указано, что на этом вертолете Раиси летел из Азербайджана. Там он, вместе с президентом Алиевым, принимал участие в открытии плотины на реке Арас.
В аварию попал один из вертолетов Раиси
По информации Reuters, попал в аварию один из трех вертолетов кортежа Раиси.
На место инцидента направляются спасательные службы. Был ли Раиси на борту, неизвестно.
Раиси в порядке - СМИ
По данным агентства Mehr, с Ибрагимом Раиси все в порядке – он направляется в Тембриз в составе своего кортежа.
Иран подтвердил инцидент с вертолетом Раиси
Министр внутренних дел Ирана подтвердил, что с президентским вертолетом произошел инцидент. Спасатели пытаются добраться до места аварии, передает IRIB.
Указано, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий. Раиси пересел в автомобиль.
Раиси пока не вышел на связь
Связи с президентом Раиси пока нет – министр иностранных дел Ирана
Новость дополняется
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред