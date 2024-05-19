В Иране авария вертолета президента Раиси: подробности инцидента

В аварию попал один из вертолетов, который перевозит президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщается, что инцидент случился в провинции Восточный Азербайджан.

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Раиси жив, но пока не выходит на связь - иранские СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Pixabay

В Иране, провинции Восточный Азербайджан, потерпел крушение вертолет, на борту которого находился президент Ибрахим Раиси. Спасатели едут на место происшествия. Иранские СМИ утверждают, что Раиси жив.

Что случилось с вертолетом Раиси

Как сообщает Associated Press со ссылкой на иранское телевидение, в воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого, вероятно, находится иранский президент Раиси, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Согласно информации агентства, инцидент произошел вблизи города Джольфа – в 600 километрах северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном.

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Указано, что на этом вертолете Раиси летел из Азербайджана. Там он, вместе с президентом Алиевым, принимал участие в открытии плотины на реке Арас.

В аварию попал один из вертолетов Раиси

По информации Reuters, попал в аварию один из трех вертолетов кортежа Раиси.

На место инцидента направляются спасательные службы. Был ли Раиси на борту, неизвестно.

Раиси в порядке - СМИ

По данным агентства Mehr, с Ибрагимом Раиси все в порядке – он направляется в Тембриз в составе своего кортежа.

Иран подтвердил инцидент с вертолетом Раиси

Министр внутренних дел Ирана подтвердил, что с президентским вертолетом произошел инцидент. Спасатели пытаются добраться до места аварии, передает IRIB.

Указано, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий. Раиси пересел в автомобиль.

Раиси пока не вышел на связь

Связи с президентом Раиси пока нет – министр иностранных дел Ирана

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