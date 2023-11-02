'Мы должны проучить Израиль': ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками

Высокопоставленный Член террористической организации ХАМАС, Гази Хамад, отметил масштабное нападение на Израиль, которое произошло 7 октября. Он заявил, что ХАМАС будет повторять подобные атаки много раз в будущем с целью уничтожения Израиля. Об этом сообщило The Times of Israel.
"Израиль - это страна, которой не должно быть на нашей земле. Мы должны убрать ее, поскольку она представляет угрозу безопасности, военной и политической безопасности для арабской и исламской нации. Мы не стесняемся этого признавать", - сказал Гази Хамад.
Террорист также признал существование Израиля "нелогичным" и выразил убеждение, что Израиль следует "стереть с лица земли". К тому же представитель ХАМАС считает, что Израиль нужно уничтожить полностью.
Что касается подобных атак в будущем, террорист сказал: "Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды, трижды. Потоп Аль-Акса - это только первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить".
Важно отметить, что в свете последних событий появились бесспорные доказательства умышленных нападений на израильские гражданские цели, совершенных согласно приказам командиров ХАМАСа. Во многих случаях террористы проникали в жилые дома и убивали или поджигали целые семьи. Еще около 260 мирных жителей были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом. Однако ХАМАС верит в то, что они являются жертвами оккупации и их действия являются оправданными.
"Мы - жертвы оккупации. И это точка. Поэтому никто не должен обвинять нас в том, что мы делаем. 7 октября, 10 октября, миллионный октябрь - все, что мы делаем, является оправданным", - добавил представитель ХАМАС.
Война в Израиле
Напомним, вечером 27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.
Недавно повстанцы-хуситы из Йемена атаковали Израиль с помощью ракет и беспилотников. Это уже третья атака со стороны хуситов против Израиля с начала военного конфликта с ХАМАС. Растет общее беспокойство по поводу того, что эта война может распространиться на новые фронты.
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