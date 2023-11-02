'Мы должны проучить Израиль': ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками

Член ХАМАСа открыто призывает к уничтожению Израиля и обещает массовые нападения в будущем.

https://glavred.info/world/my-dolzhny-prouchit-izrail-hamas-prigrozil-izrailyu-novymi-atakami-10513384.html Ссылка скопирована

В ХАМАС заявили, что продолжат атаковать Израиль / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com/

Высокопоставленный Член террористической организации ХАМАС, Гази Хамад, отметил масштабное нападение на Израиль, которое произошло 7 октября. Он заявил, что ХАМАС будет повторять подобные атаки много раз в будущем с целью уничтожения Израиля. Об этом сообщило The Times of Israel.

"Израиль - это страна, которой не должно быть на нашей земле. Мы должны убрать ее, поскольку она представляет угрозу безопасности, военной и политической безопасности для арабской и исламской нации. Мы не стесняемся этого признавать", - сказал Гази Хамад.

Террорист также признал существование Израиля "нелогичным" и выразил убеждение, что Израиль следует "стереть с лица земли". К тому же представитель ХАМАС считает, что Израиль нужно уничтожить полностью.

видео дня

Что касается подобных атак в будущем, террорист сказал: "Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды, трижды. Потоп Аль-Акса - это только первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить".

Важно отметить, что в свете последних событий появились бесспорные доказательства умышленных нападений на израильские гражданские цели, совершенных согласно приказам командиров ХАМАСа. Во многих случаях террористы проникали в жилые дома и убивали или поджигали целые семьи. Еще около 260 мирных жителей были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом. Однако ХАМАС верит в то, что они являются жертвами оккупации и их действия являются оправданными.

"Мы - жертвы оккупации. И это точка. Поэтому никто не должен обвинять нас в том, что мы делаем. 7 октября, 10 октября, миллионный октябрь - все, что мы делаем, является оправданным", - добавил представитель ХАМАС.

Война в Израиле

Напомним, вечером 27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.

Недавно повстанцы-хуситы из Йемена атаковали Израиль с помощью ракет и беспилотников. Это уже третья атака со стороны хуситов против Израиля с начала военного конфликта с ХАМАС. Растет общее беспокойство по поводу того, что эта война может распространиться на новые фронты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.