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Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры

Юрий Берендий
20 июля 2024, 20:06
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По данным СМИ, в результате удара Израиля по целям в Йемене зафиксировано поражение топливных складов и нефтеперерабатывающего завода в порту Аль-Худейда.
Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры
Израиль, США и Британия нанесли совместный удар по порту в Йемене / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Израиль, США и Британия нанесли совместные удары по йеменскому порту после атаки беспилотника на Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel.

20 июля в соцсетях появились сообщения об авиаударах по городу Аль-Худейда на западе Йемена, который контролируется хуситами.

Фото и видео в социальных сетях показывают пламя и дым от места удара. Это произошло на следующий день после атаки хуситов беспилотником на Тель-Авив, которая привела к гибели израильтянина.

видео дня

Смотрите видео с последствиями удара по Йемену:

Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры
Фото: скриншот

Армия обороны Израиля в своем заявлении подтвердила, что недавно нанесла авиаудары по Йемену.

"Истребители нанесли удары по военным целям террористического режима Хути в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Военные заявляют, что инструкции для израильского гражданского населения не претерпели никаких изменений.

Армия Израиля обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Этот удар стал первым случаем в истории Израиля, когда страна нанесла удар по Йемену.

Израильский авиаудар по Йемену, являющийся ответом на атаки хуситов, был одобрен министром обороны Йоавом Галлантом сегодня утром. Офис Галланта опубликовал фотографии встречи министра с высокопоставленными военными, где обсуждалось и утверждалось проведение удара.

Согласно изданию Al Arabiya, удар по топливному складу и нефтеперерабатывающим заводам в порту Аль-Худейда в Йемене был осуществлен совместно Израилем, США и Великобританией. В атаке, как сообщается, участвовали 12 израильских самолетов, включая истребители F-35.

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно о конфликте между Йеменом и Израилем

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 апреля Иран совершил масштабную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников.

Украина осудила это нападение, и президент Владимир Зеленский отметил, что Тегеран использует террор аналогичный российскому. Он подчеркнул, что украинцы уже давно знакомы с массированными воздушными ударами.

31 октября 2023 года представитель вооруженных сил Йемена генерал Яхья Сарие Ану сообщил, что йеменские повстанцы-хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками.

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