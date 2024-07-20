РФ готовит новое масштабное наступление: в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

Российские оккупанты не могут найти слабые места в линии обороны ВСУ, рассказал Николай Ворохов.

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Россияне забиты в блиндажах на линии соприкосновения / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 3 отдельная штурмовая бригада

На линии фронта ситуация остается чрезвычайно напряженной. Российские оккупанты пытаются удержать свои позиции, но украинские защитники не дают врагу возможности развернуться. Об этом рассказал командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона.

По его словам, бойцы 3 ОШБр продолжают наносить удары по вражеской технике и позициям, заставляя оккупантов сосредотачиваться на обороне. Однако на Харьковщине россияне остаются активными.

"С одной стороны он (враг - Главред) активен, с другой немножечко забит так скажем в землю, забит в блиндажи. Потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки, артиллерию. Они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", - заявил Волохов.

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Командир подразделения отметил, что несмотря на это, оккупанты продолжают активно искать слабые места в украинской обороне и не прекращают попыток штурма. Волохов подчеркнул, что сейчас россияне не могут найти уязвимых мест, и военные 3 ОШБр даже используют маневры контратаки, чтобы дезориентировать врага.

"В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы, где и как покажет время", - подчеркнул он.

Кто такой Николай Волохов? Николай Волохов с позывным "Абдула" защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в подразделении "Терра" на Бахмутском направлении. В гражданской жизни Николай - мотогонщик, но сейчас он - аэроразведчик. Путь воина мужчина выбрал в 2014-м - во время боев за Мариуполь, сообщает УП.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, оккупационные войска РФ продвинулись на северо-запад от Авдеевки, на восток от Торецка и в направлении Северска Донецкой области. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о захвате населенного пункта Прогресс вблизи Авдеевки.

Также, по данным британской разведки, основные наступательные усилия России сосредоточены на Авдеевском направлении. Оккупанты продвигаются к Покровску и Нью-Йорку в Донецкой области. В течение последнего месяца наблюдается повышенная оперативная активность врага в этих районах.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины покинули населенный пункт Урожайное на Донетчине, который был практически уничтожен российскими обстрелами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что украинские военные оставили село из-за невозможности удержания позиций.

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