РФ готовит новое масштабное наступление: в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

На линии фронта ситуация остается чрезвычайно напряженной. Российские оккупанты пытаются удержать свои позиции, но украинские защитники не дают врагу возможности развернуться. Об этом рассказал командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона.
По его словам, бойцы 3 ОШБр продолжают наносить удары по вражеской технике и позициям, заставляя оккупантов сосредотачиваться на обороне. Однако на Харьковщине россияне остаются активными.
"С одной стороны он (враг - Главред) активен, с другой немножечко забит так скажем в землю, забит в блиндажи. Потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки, артиллерию. Они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", - заявил Волохов.
Командир подразделения отметил, что несмотря на это, оккупанты продолжают активно искать слабые места в украинской обороне и не прекращают попыток штурма. Волохов подчеркнул, что сейчас россияне не могут найти уязвимых мест, и военные 3 ОШБр даже используют маневры контратаки, чтобы дезориентировать врага.
"В целом ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и, сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы, где и как покажет время", - подчеркнул он.
Кто такой Николай Волохов?
Николай Волохов с позывным "Абдула" защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в подразделении "Терра" на Бахмутском направлении. В гражданской жизни Николай - мотогонщик, но сейчас он - аэроразведчик. Путь воина мужчина выбрал в 2014-м - во время боев за Мариуполь, сообщает УП.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, оккупационные войска РФ продвинулись на северо-запад от Авдеевки, на восток от Торецка и в направлении Северска Донецкой области. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о захвате населенного пункта Прогресс вблизи Авдеевки.
Также, по данным британской разведки, основные наступательные усилия России сосредоточены на Авдеевском направлении. Оккупанты продвигаются к Покровску и Нью-Йорку в Донецкой области. В течение последнего месяца наблюдается повышенная оперативная активность врага в этих районах.
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины покинули населенный пункт Урожайное на Донетчине, который был практически уничтожен российскими обстрелами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что украинские военные оставили село из-за невозможности удержания позиций.
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