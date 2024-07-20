Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сможет "выстоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане" без поддержки США
Отмечается, что Блинкен впервые прямо заговорил о том, что бывший президент Дональд Трамп может выиграть выборы в ноябре и отказаться от обязательств перед Украиной, передает издание Associated Press.
Зато госсекретарь выражает уверенность, что благодаря поддержке более 20 европейских стран Украина сможет выстоять и без поддержки Соединенных Штатов.
Блинкен заявил в пятницу, что любая новая администрация должна будет учитывать сильную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе в интересах противодействия попыткам лидера России Владимира Путина расширить территорию и влияние Москвы.
Что известно о The Associated Press?
Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.
Военная помощь Украине
Напомним, что Норвегия передаст Украине истребители F-16. Норвегия участвует в подготовке украинских пилотов в Дании с осени 2023 года и будет продолжать поддерживать учебные мероприятия. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов, сообщили в пресс-службе правительства Норвегии.
Франция передаст Украине новый пакет помощи. В новый пакет помощи от Франции, по данным СМИ, войдет более сотни бронемашин, артиллерийские установки Caesar и несколько десятков легких танков. Кроме того, Франция предусматривает поставки Украине противотанковых ракет, грузовиков и радаров.
Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16. Афины решились на такое решение, поскольку хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
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