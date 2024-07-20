УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

Юлия Закрепа
20 июля 2024, 10:55
103
Блинкен подчеркнул, что любая новая администрация должна будет учитывать сильную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе.
Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине
Блинкен дал прогноз войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОП

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сможет "выстоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане" без поддержки США

Отмечается, что Блинкен впервые прямо заговорил о том, что бывший президент Дональд Трамп может выиграть выборы в ноябре и отказаться от обязательств перед Украиной, передает издание Associated Press.

Зато госсекретарь выражает уверенность, что благодаря поддержке более 20 европейских стран Украина сможет выстоять и без поддержки Соединенных Штатов.

видео дня

Блинкен заявил в пятницу, что любая новая администрация должна будет учитывать сильную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе в интересах противодействия попыткам лидера России Владимира Путина расширить территорию и влияние Москвы.

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Напомним, что Норвегия передаст Украине истребители F-16. Норвегия участвует в подготовке украинских пилотов в Дании с осени 2023 года и будет продолжать поддерживать учебные мероприятия. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов, сообщили в пресс-службе правительства Норвегии.

Франция передаст Украине новый пакет помощи. В новый пакет помощи от Франции, по данным СМИ, войдет более сотни бронемашин, артиллерийские установки Caesar и несколько десятков легких танков. Кроме того, Франция предусматривает поставки Украине противотанковых ракет, грузовиков и радаров.

Греция планирует через США передать Украине 32 истребителя F-16. Афины решились на такое решение, поскольку хотят модернизировать 82 самолета F-16 в Block-70 и закупить у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ военная помощь Энтони Блинкен
Реклама

Главное за день

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

11:59 Мир
Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

11:22 Политика
Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

10:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский 7486

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Группировка врага численная : в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление 3778

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует 3651

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2572

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Последние новости

11:59

Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

11:59

Пообещал прекратить войну: Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским

11:49

Оружие без глушителя и вероятный стрелок: новые детали убийства Фарион

11:22

Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

11:16

27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг ВакарчукуВидео

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
10:55

Сможет выстоять и без поддержки США: Блинкен выдал заявление о войне в Украине

10:51

Китайский гороскоп на завтра 21 июля: Кроликам - беспокойство, Свиньи - не рискуйте деньгами

10:27

Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговорВидео

10:24

Байден объявил о своем решении по президентской гонке в США

Реклама
10:15

"Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу

10:03

Жестокий обстрел Николаева: погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

09:26

Войска РФ продвинулись в районах трех городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

09:24

Как куча "заслуженных" и "героических" начали работать на врагамнение

09:15

Как избавиться от кротов на участке: садовод назвал лучшее средствоВидео

09:13

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - счастливый день, Козерогам - перемены к лучшему

09:00

РФ попытается взять два города в Донецкой области, но осенью ее наступление закончится - Нарожный

08:50

"Есть информация о преступнике": следствие раскрыло несколько версий убийства Фарион

08:04

Мощная атака БПЛА на аэродром Миллерово в РФ: прогремело более 16 взрывов, деталиВидео

07:39

Выход Байдена из "гонки": у демократов делают ставки на его соратника – Politico

06:30

Что нельзя делать 20 июля: какой церковный праздник в этот день

Реклама
06:18

Байдена таки дожмут: что дальше?мнение

05:04

Наступил исторический момент: Украина готовится ко второму Саммиту мира - Лесной

04:20

Быстрых улучшений не будет: появился мрачный прогноз насчет отключений света

03:45

Главное - добежать до позиций хоть кому-то: Жорин о новой тактике РФ на Харьковщине

03:00

Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло

02:45

Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним

02:43

Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько "ограниченно годных" признают непригодными

02:03

Нужно сделать лишь одно действие: как сохранить помидоры свежими в разы дольше

01:53

"Мир должен видеть" - чемпион по боксу Усик посетил разрушенный Охматдет

01:18

В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

01:00

Кубинцы воюют на стороне РФ против Украины: для чего и за какие награды

00:50

Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

00:36

Что известно об Ирине Фарион и почему в нее стреляли

19 июля, пятница
23:42

Ирина Фарион умерла в больницеВидео

22:57

Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

22:54

Популярный голливудский актер потерял свою половину

22:50

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

22:42

"Ситуация улучшится в ближайшее время": министр заинтриговал заявлением о свете

22:21

Сырский отправился на Восток и устроил проверку военным

22:06

Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

Реклама
21:59

США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие

21:50

Формирование "Украинского легиона" в Польше - стали известны подробности набора

21:21

Разводов на окнах больше не будет: нужно взять лишь одно копеечное средство

21:06

Какое мясо лучше для шашлыка из говядины: секретная добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

20:56

Аналитик раскрыл, какой президент США для РФ будет выгодным: какие угрозы для Украины

20:55

Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни

20:44

Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

20:32

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянииВидео

20:04

В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов "вывели из строя"

19:56

Из-за чего заволновался Трампмнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять