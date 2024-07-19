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США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие

Юлия Закрепа
19 июля 2024, 21:59
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В Пентагоне отмечают, что эта технология является сугубо оборонной и узконаправленной.
США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие
США будут глушить спутники РФ и Китая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, Википедия

США планируют развернуть новую наземную систему терминалов, которые предназначены для создания помех спутниковой связи и предотвращения разоблачения дислокации американских войск. Эти "глушилки" могут быть задействованы в случае конфликта с Россией или Китаем.

Пентагон уже провел первые испытания системы в начале этого года. Во время тестирования работали два терминала, работа которых контролировалась с третьей локации, передает издание Bloomberg со ссылкой на комментарий Космических сил США.

В Космических силах отметили, что устройства не могут защитить американские спутники от враждебного воздействия. Они предназначены лишь для "ответственного противодействия" спутниковой связи противника.

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В Пентагоне подчеркивают, что эта технология является сугубо оборонительной и узконаправленной. Кроме того, это оружие не уничтожает спутники, а лишь временно выводит их из строя, поэтому США позиционируют ее как "ответственную" технологию, которая предотвращает образование космического мусора.

Всего предполагается создать сеть из 24 дистанционных модульных терминалов. Первые 11 из них планируют развернуть в течение следующих нескольких месяцев, но информация о местах их дислокации не разглашается.

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Эти устройства для защиты американских войск от спутниковой слежки намеренно созданы небольшими и мобильными. Кроме того, в конструкции были использованы готовые коммерческие компоненты, что позволило сделать терминалы недорогими средствами, которые могут быть развернуты в любых полевых условиях.

По словам главы Космического командования США Стивена Вайтинга, Китай имеет сотни спутников на орбите, предназначенных для поиска, фиксации, отслеживания, наведения на цель и потенциального поражения сил США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Поэтому мы должны осознавать, что это означает для наших вооруженных сил", - подчеркнул Вайтинг.

Однако, по мнению Виктории Сэмсон, директора по вопросам космической безопасности и стабильности в Secure World Foundation, это оружие не является оборонительным, а скорее "предназначено для атаки на возможности соперников".

"Вы можете утверждать, что это будет использоваться только в оборонительных целях, но я сказала бы, что это наступательный контркосмический потенциал", - заявила Сэмсон.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что Дональд Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая. Он сравнил американскую поддержку Тайваня с работой страховой компании, подчеркивая, что Вашингтон не должен бесплатно защищать страну.

Стали известны неожиданные для РФ результаты саммита НАТО в США. Официальному Пекину выгодно постепенное ослабление военно-политической роли России, ведь это будет способствовать укреплению позиций Китая, считает политический эксперт.

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