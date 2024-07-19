Аналитик раскрыл, какой президент США для РФ будет выгодным: какие угрозы для Украины

Политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду объяснил, кто для России будет более выгодным: непредсказуемый и эксцентричный Трамп или крайне осторожный и вялый Байден.
Кочетков сообщил, что в России считают, что для нее лучшим вариантом был бы Трамп на посту президента США. В РФ ненавидят либерализм, потому что либерализм абсолютно противоречит той диктатуре, которая сложилась в России. Россияне связывают либерализм с демократами, поэтому достаточно авторитарный Трамп выглядит для них более приемлемым.
"На самом деле это не так, потому что Трамп будет работать на Соединенные Штаты, а не на Россию. И в случае президентства Трампа могут возникнуть огромные "напряги" по Китаю, поскольку Трамп хочет осуществить определенные шаги против Поднебесной и начинал это делать еще при своем прошлом президентстве. А от Китая Россия зависит экономически. Поэтому именно с Трампом могут быть связаны огромные проблемы, которые возникнут у России", - отметил Кочетков.
"Но на самом деле личность президента США для России не имеет значения: вчера россияне любили друга, сегодня его проклинают, а завтра снова любят. Россия не отказывается от своей цели уничтожить Украину как альтернативу ей самой. И ни один президент США не убедит Москву в том, что существование демократической Украины не является экзистенциальной угрозой для России. Украина демонстрирует, что есть другой путь, где власть переизбирается и зависит от общества, поэтому для Москвы так важно уничтожить эту альтернативу. Здесь с Россией не договориться, на это не повлияет ни один президент", - подчеркнул аналитик.
Кочетков добавил, что Москва требует просто отдать ей Украину, прекратить поставлять ей оружие, забывая, что теперь далеко не все зависит от Штатов, потому что теперь в значительной степени нам помогает Европа.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Напомним, что аналитик Александр Кочетков сказал, при каком президенте США завершится война в Украине. Завершится война в Украине только после того, как прекратит существовать Россия в виде агрессивной недоимперии, когда начнется распад РФ на части, подчеркнул он.
Кочетков также дал прогноз, поможет ли покушение выиграть выборы в США Трампу. По словам Кочеткова, на волне эмоций после покушения рейтинг Трампа подскочит на 5-7%, но скоро все может измениться.
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