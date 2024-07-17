Покушение на Трампа: эксперт назвал главные мотивы стрельбы - была ли "постановка"

Покушение на Трампа стало реакцией американского общества на то, что происходят процессы, которые их совершенно не устраивают, отмечает политический эксперт.

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Выборы в США 2024 - было ли покушение на Трампа инсценировкой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа скорее всего не было инсценировкой, ведь стрельба была слишком рискованной как для самого Трампа, так и для его избирателей. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он подчеркнул, что нет никаких предположений о том, что покушение было инсценировано. Кочетков предполагает, что инсценировка событий, которая сопровождается гибелью людей, возможна, пожалуй, только в России.

"Именно РФ известна "рязанским сахаром", и именно там убивают случайных людей, чтобы "спектакль" выглядел убедительно и правдоподобно", - указывает он.

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Аналитик указывает, что в США такой традиции нет, хотя там есть примеры стрельбы в президентов или кандидатов в президенты. Инсценировка событий в Штатах выглядела бы иначе, поскольку организация таких "постановок" представляла бы значительный риск для самого кандидата.

"Если бы Трамп хотел инсценировать покушение на себя, все выглядело бы драматичнее, но вокруг него никто бы не пострадал, кроме разве что представителей тайной службы охраны. Избиратели Трампа точно не пострадали бы", - предположил Кочетков.

Он приходит к выводу, что покушение на Трампа не было инсценированным. Это оказалось выражением подсознательной реакции американского общества, которое чувствует, что что-то не так, что происходят процессы, которые совершенно не устраивают американцев.

"На такую "неправильность" реагируют в основном психопаты, которые являются наиболее чувствительными. Такие покушения осуществляют против "правых" сил, которые пытаются сломать мировой порядок, безопасность и остатки стабильности в мире", - добавляет он.

Политический эксперт приводит в пример покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое напоминает покушение на Трампа.

"Правые" лидеры и в США, и в Европе, и в других частях мира хотят сломать естественную стабильность, они являются угрозой, поэтому в обществах возникает сопротивление. И порой это сопротивление приобретает форму террористических актов. Покушение на Трампа фактически было терактом. Но это естественный процесс, и политики, которые хотят разрушить привычный порядок, должны это учитывать", - резюмировал Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Покушение на Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после последнего покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стали распространяться сообщения о планировании нескольких подобных актов, включая и тот факт, что агенты Ирана были причастны к одному из них, как сообщили журналисты CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что насилие такого рода не может иметь оправдания.

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о событиях в первые минуты после покушения на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он также прислал своим сторонникам странное письмо.

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