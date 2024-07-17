У Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – Кочетков

Покушение на Трампа повысит его рейтинг на 5-7%, но это ничего не решает, поскольку до выборов в США возможны другие скандалы и покушения, считает Кочетков.

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Покушение на Трампа увеличит его рейтинг, но победу на выборах в США не гарантирует – Кочетков / Колаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Facebook Александра Ко

Не успели американцы оправиться после дебатов кандидатов в президенты США республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена, в частности, провального выступления последнего, как произошло другое незаурядное событие, которое изменило рейтинги кандидатов. Во время митинга в штате Пенсильвания в Дональда Трампа стреляли. Трамп отделался раненым ухом, и его здоровью ничто не угрожает. Но последствия покушения на него для будущих американских выборов могут быть ощутимыми, ведь, судя по публикациям в американской прессе, стреляли в Трампа, а попали в Байдена, как в кандидата в президенты, в его рейтинг.

Политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду объяснил, какие политические последствия будет иметь покушение на Трампа, насколько это увеличивает его шансы на победу на президентских выборах в США, что может спасти рейтинги Байдена, и могут ли его заменить, что для Украины будет означать президентство Трампа, а также при каком президенте США – Байдене или Трампе – больше вероятность закончить войну с Россией.

Что, с вашей точки зрения, это было – покушение на Трампа или инсценировка покушения с целью повышения рейтингов? Ведь Трамп – известный шоумен, и от него можно ожидать чего угодно.

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Поскольку мы находимся не в США, а в Украине, и не работаем в службе, которая охраняет американских президентов, можем лишь предполагать, что именно произошло. Но никаких предположений, что покушение было инсценировано, нет. Инсценировка, которая сопровождается гибелью людей, возможна разве что в России. Именно РФ известна "рязанским сахаром", и именно там убивают случайных людей, чтобы "спектакль" выглядел убедительно и правдоподобно.

А вот в США такой традиции нет. Хотя там есть традиция стрелять в президентов или кандидатов в президенты. Инсценировка в Штатах была бы другой, ведь слишком рискованно для самого кандидата было организовывать именно такую "постановку". Если бы Трамп хотел инсценировать покушение на себя, всё выглядело бы более драматично, но вокруг него никто бы не пострадал, кроме разве что представителей тайной службы охраны. Избиратели Трампа точно не пострадали бы.

Поэтому покушение на Трампа – это не инсценировка. Это было проявлением подсознательной реакции американского общества, которое чувствует, что что-то не так, что происходят процессы, которые совершенно не устраивают американцев. На такую "неправильность" реагируют в основном психопаты, которые являются наиболее чувствительными. Такие покушения совершают против "правых" сил, которые пытаются сломать мировой порядок, безопасность и остатки стабильности в мире.

Например, покушение на Фицо – оно действительно напоминает покушение на Трампа: "правые" лидеры и в США, и в Европе, и в других частях мира хотят сломать естественную стабильность, они являются угрозой, поэтому в обществах возникает сопротивление. И порой это сопротивление принимает форму террористических актов. Покушение на Трампа фактически было терактом. Но это естественный процесс, и политики, которые хотят разрушить привычный порядок, должны это учитывать.

Покушение на Трампа не было инсценировкой, убежден Кочетков / скриншот

Покушение на Трампа отрезвит американцев и заставит немного остыть или, наоборот, повысит градус напряжения, а, следовательно, станут возможными и повторные попытки покушения на одиозного республиканца?

Безусловно, это повысит уровень напряжения в американском обществе. Но одновременно повысят и уровень охраны и мер безопасности по защите Трампа, Байдена и других. Поэтому фактически угроза будет уменьшена.

Хотя напряжение в американском обществе, его поляризация там точно не уменьшится. Впервые в США два человека, претендующих на высший пост в государстве, вызывают столь острое недовольство и страшную ярость у избирателей оппонента. Такой поляризации в Штатах ещё не было.

Какими будут политические последствия покушения на Трампа? Как это отразится на его шансах победить на президентских выборах?

Действительно много говорят о том, что раненый краешек уха Трампа обеспечит ему возвращение в Белый дом, более того, для этого он дал бы и второе ухо себе отстрелить. Но это не совсем так.

Сейчас на волне эмоций, безусловно, рейтинг Трампа подскочит на 5-7%, через неделю увидим социологию. Но скоро всё может измениться, покушение ещё ничего не решает.

Избирательная кампания-2024 в США невероятно бешеная, неуправляемая, эмоциональная и нерациональная. С обеих сторон. Для Байдена участие в этих выборах – это последний бой, последнее решительное действие в жизни. Ещё может произойти множество различных событий, которые перекроют это покушение, в частности, возможны новые покушения, в том числе на Байдена, возможны другие потрясения и скандалы, которые перекроют эффект от покушения на Трампа. Выборы в США состоятся в начале ноября, то есть до них ещё три месяца, а за это время в Штатах ещё такого наделают, что это покушение не будет иметь принципиального значения.

Впрочем, совершенно понятно, что попытки оппонентов Трампа снять его с выборов с помощью юридических процедур и судов будут пресечены. И суды после этого покушения не будут принимать решения против Трампа, потому что он – пострадавший, а суды в Америке учитывают общественное мнение. Поэтому различные юридические методы воздействия на Трампа отпадут, но останется всё остальное: провокации, пиар-акции и тому подобное. Да и сам Трамп не знает, что он может выкинуть до выборов.

В общем, проблема не в Трампе и не в покушениях на него, а в том, что Байден не слишком адекватен.

Насколько, по-вашему, сейчас критическая ситуация у Байдена, и насколько вероятно, что его "последний бой", как вы говорите, не состоится, потому что вместо него американские демократы таки выдвинут другого кандидата?

То, что это для Байдена последний бой – это очевидно. И замена кандидата от Демократической партии была бы прекрасным пиар-ходом и интересным политтехнологическим процессом, который мог бы привлечь новых избирателей. Замена кандидата за три месяца до выборов – это незаурядное событие для США, которое могло бы заинтересовать избирателей.

Но демократы уже упустили время, когда это можно было сделать. Политтехнологи и окружение Байдена вовремя не уговорили его отказаться от участия в выборах. А другой кандидат от демократов, которого могли бы выдвинуть вместо Байдена, не будет отдаваться процессу выборов с нужным напряжением, потому что у него всегда будет отговорка: "Моя кампания длилась не год, а пару месяцев, поэтому я просто не успел. Вот если бы замена Байдена произошла раньше, я бы обязательно победил". Для нового кандидата от Демократической партии проигрыш на выборах не был бы личной и политической трагедией.

Для Байдена проигрыш на выборах будет трагедией – и политической, и личной, считает Кочетков / Фото: twitter.com/WhiteHouse

А для Байдена проигрыш будет трагедией – и политической, и личной, поэтому эти выборы являются последним боем для него. Байден в этом смысле припёрт к стене, поэтому может сделать больше, несмотря на возраст, чем новый молодой кандидат.

Месяца два назад заменить Байдена можно было, а сейчас, в конце забега, замена Байдена будет ещё хуже для демократов, чем его участие.

У Байдена появятся шансы улучшить результат на выборах, если будут сдвиги в войне России и Украины, например, если запустится мирный процесс, который будет иметь результаты, которые можно будет предложить американским избирателям как победу.

Хотя, как по мне, шансы 60/40 в пользу Трампа. И это, кстати, не является трагедией.

А чисто с политтехнологической точки зрения, что сейчас могли бы сделать демократы и Байден лично, чтобы иметь больше шансов на победу?

Сформировать привлекательную команду, которая бы продемонстрировала, что возраст Байдена не имеет значения, потому что есть команда, которая полностью отвечает за все важные направления, а Байден там просто олицетворяет мудрость. В таком случае возраст и опыт работали бы на Байдена. Но пока действий демократов в этом направлении не видно. А те люди, которые сейчас окружают Байдена, далеко не все вызывают восхищение. Не только в Украине, но и в Европе. Главная претензия к ним – нерешительность, они делают шаг вперед, два назад, три шага в сторону. Если бы они начали демонстрировать решительность, однозначность, чётко сформулировали, чего они хотят, это повлияло бы положительно.

Если на выборах в США в ноябре победит Трамп, что это будет означать для Украины? Так ли страшен для нас Трамп, как его малюют, и как это выглядит по его заявлениям относительно Украины и войны с Россией?

Заявления Трампа следует отделять от его действий, а его заявления и действия на предвыборном этапе нужно отделять от заявлений и действий, которые будут уже на посту в случае победы.

Трамп – импровизатор. Это прекрасно для бизнеса, потому что он делает то, чего от него не ожидают, выигрывает за счёт настойчивости и определённых, извините, понтов. Это бизнес-модель, которая ему помогала достичь успеха. А вот для политики не очень хорошо быть непредсказуемым, даже для самого себя.

Поэтому нельзя сказать точно, как именно будет в случае президентства Трампа. Он и сам не знает, как будет. Например, сейчас Трамп заявляет о намерении если не развалить НАТО, то, по крайней мере, сделать так, чтобы Альянс содержали в основном европейские страны, и чтобы США не несли основную нагрузку на себе. А когда Трамп станет президентом, его решения могут быть другими. Ведь США – не Россия, в которой всё зависит от того, с каким настроением проснулся вождь и что ему пришло в голову. В США есть институты, есть Сенат и Конгресс, решениям которых вынужден подчиняться президент Соединенных Штатов. Поэтому ни один президент США не может единолично развернуть курс страны на 180 градусов.

Поэтому Трамп – это не трагедия для Украины. Вспомните хотя бы, что именно Трамп начал предоставлять нам реальное оружие, в частности, Javelin, не Байден.

Победа Трампа на выборах в США не будет трагедией для Украины, считает Кочетков / УНИАН

А для России кто будет более выгодным – непредсказуемый и эксцентричный Трамп или крайне осторожный и вялый Байден, боящийся решительной помощи Украине в этой войне?

В России считают, что для неё лучшим вариантом был бы Трамп на посту президента США. В РФ ненавидят либерализм, потому что либерализм абсолютно противоречит той диктатуре, которая сложилась в России. Россияне связывают либерализм с демократами, поэтому достаточно авторитарный Трамп выглядит для них более приемлемым.

На самом деле это не так, потому что Трамп будет работать на Соединённые Штаты, а не на Россию. И в случае президентства Трампа могут возникнуть огромные "напряги" в отношении Китая, поскольку Трамп хочет осуществить определённые шаги против Поднебесной и начинал это делать ещё при своём прошлом президентстве. А от Китая Россия зависит экономически. Поэтому именно с Трампом могут быть связаны огромные проблемы, которые возникнут у России.

Но на самом деле личность президента США для России не имеет значения: вчера россияне любили одного, сегодня его проклинают, а завтра снова любят. Россия не отказывается от своей цели уничтожить Украину как альтернативу ей самой. И ни один президент США не убедит Москву в том, что существование демократической Украины не является экзистенциальной угрозой для России. Украина демонстрирует, что есть другой путь, где власть переизбирается и зависит от общества, поэтому для Москвы так важно уничтожить эту альтернативу. Здесь с Россией не договориться, на это не повлияет ни один президент. Москва требует просто отдать ей Украину, просто прекратить поставлять ей оружие, забывая, что теперь далеко не всё зависит от Штатов, потому что в значительной степени нам помогает Европа.

Возможно, Москве выгоден не Байден, не Трамп, а максимальный раскол в США?

России нужен раскол между США и Европой. И она всячески способствует этому. В частности, она активно работает в информационном поле, навязывая в США мысль о том, что главным для американцев является то, что происходит в США, а Европа и война в Европе американцев не должны беспокоить. Россия заинтересована разрушить НАТО как действенную организацию (хотя назвать Альянс действенной организацией сегодня можно разве что условно), разрушить трансатлантическое сообщество, а всё остальное её особо не трогает.

А при каком президенте США более вероятно завершение войны в Украине – при Байдене или Трампе?

Прекращение боевых действий, пауза возможна даже при Байдене. И вполне это возможно при Трампе.

А вот завершится война в Украине только после того, как прекратит существовать Россия в виде агрессивной недоимперии, когда начнётся распад РФ на части, которые будут конкурировать и воевать между собой. А это дело не лет, а десятилетий.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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