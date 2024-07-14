Туфля на сцене и показушный жест: СМИ раскрыли новые детали покушения на Трампа

В момент покушения Дональд Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов.

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На Дональда Трампа совершили покушение / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Стали известны новые подробности покушения на 45-го президента США Дональда Трмпа в штате Пенсильвания.

Как пишет Washington Post, Трамп опоздал на предвыборное мероприятие почти на час, пока его сторонники ждали под палящим солнцем и громкой музыкой. На сцену он вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры.

В момент покушения он указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. "Посмотрите, что случилось с нашей страной!", — обратил он внимание собравшихся и в этот момент раздались звуки выстрелов, сказано в статье.

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Сразу после этого Трамп приложил ладонь к уху, а затем сгорбился и нагнулся. "Ложись, ложись, ложись!", — кричали агенты Секретной службы, выбегая на сцену.

"Все в порядке?" — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне. Другой ему ответил: "Стрелок убит". Охранники обменялись фразами "все чисто", затем Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться, пишут журналисты.

Смотрите видео - на видео попал момент покушения на Трампа:

/ Скриншот

После этого Трамп приказал агентам: "Подождите" и показал театральный жест - поднял кулак в воздух. "Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!". Зрители ответили скандированием: "США, США".

"Мы должны двигаться", — напомнил агент. Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля, добавляет издание.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Сам Трамп позднее прокомментировал стрельбу в Пенсильвании. В публикации Truth Social он заявил, что получил ранение в верхнюю правую часть уха.

Позднее стали известны подробности покушения на экс-президента США Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение. Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему Президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - отметил глава Украинского государства.

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