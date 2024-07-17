Покушение на Трампа планировал ранее Иран - CNN

После последнего покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа начала распространяться информация о том, что на него планировали совершать покушение несколько раз, в том числе было подтверждено, что к покушению были причастны агенты Ирана. Об этом сообщают журналисты CNN.
Американские спецслужбы в последние несколько недель получили информацию о заговоре Ирана с целью убийства бывшего президента США Дональда Трампа.
Однако, связи Ирана с Томасом Мэтью Круксом, который стрелял в Трампа несколько дней назад нет. Служба безопасности США получила информацию о том, что на кандидата в президенты страны Дональда Трампа будет совершено покушение, именно поэтому охранники усилили защиту.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Секретная служба неоднократно предупреждала кампанию Трампа о рисках проведения митингов на открытом воздухе, которые значительно опаснее из-за ограниченных возможностей контроля доступа. Представитель агентства Энтони Гульелми отметил, что Секретная служба серьезно относится к любым угрозам и соответственно реагирует.
Трамп, война и выборы
Ранее сообщалось, что демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов. С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.
Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.
Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и веб-сайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.
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