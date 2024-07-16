"Подкосит Трампа": эксперт назвал единственный шанс Демпартии на выборах в США

65% американцев говорят, что им не нравится ни Джо Байден, ни Дональд Трамп, говорит Александр Краев.

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Дональд Трамп и Джо Байден / Скриншот YouTube-канал WSJ

Пока президент Джо Байден в строю, шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах в США растут, и это очевидно, заявил директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

"Но замена Байдена, наоборот, может политически его подкосить. Не будем забывать, что более 65% американцев во время опросов, несмотря на свои партийные предпочтения, говорят, что им не нравится ни Байден, ни Трамп", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что американские избиратели четко указывают, что оба кандидата нуждаются в замене.

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"Представим, что на этом фоне выходит Демократическая партия и говорит: "Мы услышали то, что говорят нам люди, и вот, заменили кандидата". По сути, тогда они на свою сторону перетянут весь нейтральный электорат, и тот электорат, который в Америке называют даблхейтерами, то есть тех, кто не любит обоих кандидатов. И тогда республиканцам придется придумывать что-то новое, чтобы оставить за собой старый электорат. Но это уже будет сделать гораздо труднее", - говорит он.

Собеседник также уверен в том, что судебные дела в отношении Трампа не влияют на его кандидатство и не могут юридически его остановить.

"Мы видим, что Верховный суд США все-таки потерял судебную нейтральность и начинает буквально подсуживать Трампу, вынося решения, которые позволяют бессрочно переносить те дела, которые касаются и штурма Капитолия, и уклонения от налогов в штате Нью-Йорк, и попытки использовать выборы в штате Джорджия. И, к сожалению, это огромная проблема для судебной системы США, потому что она теряет не только свой нейтралитет, но и свой имидж. Доверие к Верховному Суду сейчас находится на уровне 12-18% - самого низкого уровня за всю историю Соединенных Штатов, хотя обычно доверие к Верховному Суду было даже выше, чем к президенту", - добавил Краев.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

Ранее сообщалось, что демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов. С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.

Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

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