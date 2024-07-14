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Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам "истерическое" письмо

Яна Ставская
14 июля 2024, 12:48
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Кроме того, американский политик выразил соболезнования родственникам жертв нападения.
Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам 'истерическое' письмо
Трамп устроил истерику / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Экс-президент США Дональд Трамп подробно описал первые минуты после совершенного на него покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Также он отправил сторонникам странное письмо.

В соцсети Truth Social он оставил послание своим сторонникам.

В частности, одиозный политик поблагодарил работу спецслужб за оперативную реакцию на стрельбу.

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Кроме того, Трамп выразил соболезнования родственникам жертв нападавшего.

По его словам, во время атаки он услышал свист, а затем чувствовал, как пуля пробила его кожу.

"Началось сильное кровотечение - тогда понял, что произошло", - поделился кандидат в президенты США.

Как пишет CNN, Трамп в первые часы после покушения отправил своим сторонникам электронное письмо.

"Это сообщение от Дональда Трампа! Я никогда не сдамся!" - говорилось в письме, написанном, судя по цитированию в СМИ, раскладкой Caps Lock.

Покушение на Дональда Трампа - главное

14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял у трибуны. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.

Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.

Байден осудил нападение, призвав американцев объединиться против насилия.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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