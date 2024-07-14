Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам 'истерическое' письмо

Экс-президент США Дональд Трамп подробно описал первые минуты после совершенного на него покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Также он отправил сторонникам странное письмо.
В соцсети Truth Social он оставил послание своим сторонникам.
В частности, одиозный политик поблагодарил работу спецслужб за оперативную реакцию на стрельбу.
Кроме того, Трамп выразил соболезнования родственникам жертв нападавшего.
По его словам, во время атаки он услышал свист, а затем чувствовал, как пуля пробила его кожу.
"Началось сильное кровотечение - тогда понял, что произошло", - поделился кандидат в президенты США.
Как пишет CNN, Трамп в первые часы после покушения отправил своим сторонникам электронное письмо.
"Это сообщение от Дональда Трампа! Я никогда не сдамся!" - говорилось в письме, написанном, судя по цитированию в СМИ, раскладкой Caps Lock.
Покушение на Дональда Трампа - главное
14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял у трибуны. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.
Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.
Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.
Байден осудил нападение, призвав американцев объединиться против насилия.
После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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