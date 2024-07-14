Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам 'истерическое' письмо

Кроме того, американский политик выразил соболезнования родственникам жертв нападения.

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Трамп устроил истерику / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Экс-президент США Дональд Трамп подробно описал первые минуты после совершенного на него покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Также он отправил сторонникам странное письмо.

В соцсети Truth Social он оставил послание своим сторонникам.

В частности, одиозный политик поблагодарил работу спецслужб за оперативную реакцию на стрельбу.

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Кроме того, Трамп выразил соболезнования родственникам жертв нападавшего.

По его словам, во время атаки он услышал свист, а затем чувствовал, как пуля пробила его кожу.

"Началось сильное кровотечение - тогда понял, что произошло", - поделился кандидат в президенты США.

Как пишет CNN, Трамп в первые часы после покушения отправил своим сторонникам электронное письмо.

"Это сообщение от Дональда Трампа! Я никогда не сдамся!" - говорилось в письме, написанном, судя по цитированию в СМИ, раскладкой Caps Lock.

Покушение на Дональда Трампа - главное

14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял у трибуны. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.

Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.

Байден осудил нападение, призвав американцев объединиться против насилия.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

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